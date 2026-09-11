La presidenta Keiko Fujimori descartó, por ahora, realizar cambios en su gabinete ministerial y negó que exista algún cuestionamiento al desempeño de sus ministros. En entrevista con Exitosa, la mandataria señaló que la oficina creada para evaluar el cumplimiento de objetivos en los sectores responde a una decisión de gestión y rechazó que exista discrepancias con el premier Luis Galarreta.

“No es porque yo esté descontenta del trabajo de él. Muy por el contrario, no hay político que tenga mayor capacidad y experiencia que Luis Galarreta. Cambios de ministros, no por ahora”.

Respalda a Luis Galarreta

La mandataria también insistió en que mantiene una coordinación constante con el primer ministro y que ambos conversan varias veces durante el día.

“He leído que hay discrepancias. No, yo tengo un trabajo constante con el primer ministro, hablamos cinco veces al día”.

Fujimori además destacó la participación de Galarreta y del ministro de Economía, Elmer Cuba, en las conversaciones con el Congreso. Ambos funcionarios vienen gestionando el pedido de facultades legislativas presentado por el Ejecutivo.