La presidenta Keiko Fujimori descartó que su Gobierno contemple cerrar el Congreso y aseguró que mantendrá el funcionamiento institucional durante su gestión. La mandataria se pronunció tras las declaraciones del defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, quien planteó que una eventual disolución del Parlamento podría incrementar su aprobación.

“De ninguna manera, al día siguiente me preguntaron y obviamente que rechacé estas declaraciones fueron un pésimo desliz. Eh, vengo de la defensoría del pueblo y yo creo que el defensor cometió un error y así lo hemos tomado”, afirmó.

Durante una entrevista con Exitosa, Fujimori fue consultada sobre el escenario que enfrentaría el Ejecutivo si el Parlamento rechaza las facultades legislativas solicitadas para implementar las medidas que considera necesarias. Al respecto, señaló que su administración hará uso de las herramientas que tenga disponibles y dejará constancia de las decisiones adoptadas por el Legislativo.

“Vamos a ser absolutamente institucionales y con absoluto de respeto a la democracia”, afirmó la mandataria.

Fujimori sostuvo que la ciudadanía está observando el debate entre ambos poderes y que será la encargada de evaluar sus actuaciones. En esa línea, se refirió al rechazo que al menos 6 comisiones del Congreso han expresado frente al pedido de facultades presentado por el Ejecutivo.

“Así es. Y yo creo que la población está observando eso. ¿no es cierto? Cuando hemos visto que casi todas las comisiones han rechazado el pedido de facultades, quienes los cuestionan son los propios ciudadanos. Son ellos los que nos están viendo. Son ellos los que nos evalúan todos los días y son a ellos a quienes nos debemos”, manifestó.

La jefa de Estado añadió que su posición frente a las críticas será escuchar aquellas que considere constructivas y mantener el enfoque en su gestión.

“Yo soy muy institucional. Vivimos en una plena democracia. Parte de eso implica escuchar todas las críticas. Sobre todo recojo las críticas constructivas. Los insultos he vivido muchos años siendo criticada. Eh, pero estoy muy enfocada”, sostuvo.