La candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, aseguró este martes que en un eventual Gobierno a su cargo se duplicará el monto que reciben bimestralmente los beneficiarios de Pensión 65 y se incluirán a 500 mil personas más en dicho programa social.

“Mi compromiso es, el primer día de mi Gobierno, vamos a duplicar la pensión para cada uno de ellos [beneficiarios de Pensión 65] a S/500 cada dos meses para poder apoyar directamente a la población más afectada, esto lo hemos hablado con el equipo de economistas”, sostuvo en diálogo con la prensa desde Pucallpa.

“La propuesta es duplicar la pensión para los beneficiarios de Pensión 65, en estos momentos son 560 mil personas que reciben este beneficio y además, lo que pensamos hacer es ampliarlo año a año incluyendo a 500 mil personas más para poder, de esta manera, atender a la población más crítica y vulnerable”, explicó.

TE PUEDE INTERESAR | C.37: Nueva variante de COVID-19 que evadiría anticuerpos se expande en Perú y Chile

Asimismo, la lideresa de Fuerza Popular se comprometió a revisar el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) para reducir el precio del combustible que afecta a los transportistas y que se evaluará el “canon gasífero” para disminuir el costo del balón gas.

“A los hermanos transportistas, sabemos y hemos recibido sus quejas, su preocupación porque el precio del combustible en nuestro país es el más alto en Latinoamérica. Yo me pregunto, ¿Dónde están las autoridades? ¿Por qué no revisan? Yo me comprometo a reducir el Impuesto Selectivo al Consumo para reducir el precio del combustible”, señaló.

“Y así como vamos a revisar el precio del combustible, sabemos que Ucayali produce gas y el balón de gas acá es el más alto del Perú. Vamos a revisar esos precios y utilizaremos el canon gasífero para reducir el precio del balón de gas”, añadió.

Keiko Fujimori se comprometió a revisar el ISC para reducir el precio del combustible y del gas.

En otro momento, Fujimori Higuchi dio a conocer que sostuvo conversaciones con los excandidatos presidenciales Julio Guzmán y Daniel Urresti, y detalló que ha realizado “un intercambio de ideas” con ambos.

Reconoció, en ese sentido, que si tiene que “volver a pedir perdón” lo hará porque “pedir perdón hace a la persona más humana” y reiteró que la bancada de Fuerza Popular “cometió errores” en los últimos cinco años entre ellos el distanciamiento que tuvo con su hermano el excongresista Kenji Fujimori.

“Creo que con mucha humildad, tenemos que seguir para adelante. Se han cometido errores sí, hemos hecho cosas buenas, también; pero, sobre todo, queremos trabajar de manera eficiente. Creo que se priorizó más la confrontación, la fiscalización cuando se puedo enfocarse más en las coincidencias”, indicó.

“A la luz de los hechos y a raíz del distanciamiento de mi hermano, considero que fue un error adelantar una opinión sin haber consultado con él, así que yo creo que hay cosas que pudimos hacer mejor, eso lo reconozco y lo lamento”, agregó.

La lideresa de Fuerza Popular consideró que el país necesita un “cambio”, pero uno “hacia adelante” que salvaguarde la salud y la economía de los peruanos.

“Lo que los peruanos necesitan es un cambio, pero un cambio hacia adelante, un cambio que permita llevar esperanza que permita llevar las obras, que permita salvar la vida y economía de todos”, remarcó.

Keiko Fujimori: "El primer día de mi Gobierno vamos a duplicar Pensión 65"