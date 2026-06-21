Keiko Fujimori celebró los resultados preliminares de la segunda vuelta presidencial pese a que la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) aún no ha concluido el procesamiento del 100 % de las actas. La candidata participó en una actividad por el Día del Padre organizada por Fuerza Popular en Villa El Salvador, donde transmitió un mensaje de optimismo a sus simpatizantes.

Durante su intervención, la lideresa de Fuerza Popular dio por favorable el resultado que mostraba el escrutinio parcial. En ese contexto expresó que “Y nos faltan pocos días: ¡sí se pudo!”.

El pronunciamiento se produjo cuando el conteo oficial superaba el 99 % de actas procesadas, pero todavía quedaban votos pendientes de contabilización. La diferencia entre las dos candidaturas que disputan la Presidencia seguía siendo estrecha al momento de su discurso.

Foto: Cesar Bueno/@photo.gec

Agradece apoyo de militantes fujimoristas

Fujimori aprovechó el encuentro para agradecer el trabajo realizado por dirigentes y militantes de su agrupación durante la campaña electoral. La candidata sostuvo que Fuerza Popular logró mantenerse vigente pese a los momentos difíciles que atravesó en los últimos años.

“A lo largo de estos años, que no han sido fáciles, los dirigentes de nuestro partido demostraron que los golpes nos hacen más fuertes”, expresó.

Foto: Cesar Bueno/@photo.gec

Promete enfrentar la delincuencia

La candidata también utilizó su intervención para referirse a la inseguridad ciudadana, uno de los principales temas abordados durante la campaña electoral. Fujimori aseguró que el país tiene la capacidad de superar este problema tal como enfrentó otros desafíos en el pasado.

“Los peruanos hemos demostrado al mundo que siempre podemos, que hemos derrotado al terrorismo, que derrotamos la hiperinflación y que ahora vamos a derrotar la delincuencia”, prometió.

Durante la actividad, Fujimori también reconoció el apoyo recibido por ciudadanos que participaron en su campaña. Sus palabras estuvieron dirigidas a familias, emprendedores, transportistas y trabajadores independientes.

La candidata señaló que muchos de ellos continúan desarrollando sus actividades pese a las dificultades que enfrentan diariamente. Asimismo, agradeció a las personas que permitieron el ingreso de su equipo de campaña a sus viviendas durante el proceso electoral.