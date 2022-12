El fiscal Rafael Vela, coordinador del Equipo Especial del Caso Lava Jato, pidió que se declare improcedente el pedido presentado por la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, para variar la fecha de su viaje a España.

En un escrito enviado a la Sala Penal de Apelaciones Nacional consideró que es “inexistente” la necesidad del viaje porque no tiene confirmada su supuesta participación por la institución World Law Foundation “y porque pretende salir fuera del territorio nacional para solo conocer las instalaciones de una organización”.

“Así que realizar supuestas gestiones, sin acreditarlas, para viajar en fecha diferente fuera del territorio nacional, no solo es improcedente porque no tiene amparo legal, sino porque su necesidad exige ser debatida en una primera instancia, no ante la Sala Penal que preside”, subrayó Vela Barba.

Asimismo, enfatiza que el pedido vinculado a la variación de fechas del viaje autorizado a España no puede ser entendido como una corrección, aclaración o adición que pueda realizar la Sala Penal de Apelaciones Nacional.

Del mismo modo, aseveró que con el escrito presentado por la abogada de Keiko Fujimori, Giulliana Loza, se está realizando un nuevo pedido vinculado a las restricciones impuestas a la excandidata presidencial.

Finalmente, el fiscal Rafael Vela pidió que se evalúe la conducta procesal de la lideresa de Fuerza Popular respecto a la información que proporcionó ante el órgano jurisdiccional sobre las circunstancias de su viaje a España.

“La acusada Keiko Sofía Fujimori Higuchi, siempre tuvo la posibilidad de informar todas las circunstancias vinculadas a su pedido de viaje, sea de reprogramación, cancelación, entre otros aspectos. Por ende, brindar información de calidad, cierta y fidedigna; sin embargo, no fue mencionado de manera oportuna, incumpliendo así con los deberes procesales que le asiste”, subrayó.

Como se recuerda, la abogada de la excandidata presidencial, Giulliana Loza, confirmó el viaje a España de su patrocinada para participar en un evento y entregó el itinerario que cumplirá al Poder Judicial.

A través de su cuenta en Twitter, la letrada indicó que la invitación para la lideresa de Fuerza Popular ya no será del 5 al 8 de diciembre, sino del 12 al 13 del mismo mes en la capital española, Madrid.

Según el nuevo itinerario del viaje autorizado, Keiko Fujimori partirá de Lima con destino a Madrid el 11 de este mes. El 12 y 13 de diciembre visitará la ‘World Law Foundation’. Posteriormente, el 14 de este mismo mes se embarcará de retorno a Lima.

