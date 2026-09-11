La presidenta Keiko Fujimori anunció que Japón otorgará al Perú maquinaria valorizada en US$10 millones para atender los posibles efectos del fenómeno El Niño. La ayuda fue confirmada luego de las gestiones realizadas por el Ejecutivo con la cooperación técnica.

Durante una entrevista en Exitosa, Fujimori señaló que los últimos reportes advierten una posible magnitud extraordinaria del fenómeno y sostuvo que sus efectos todavía no pueden calcularse con precisión. Ante este escenario, destacó la necesidad de coordinar acciones preventivas entre el Gobierno, las autoridades regionales, los municipios y el sector privado.

“Sobre el fenómeno El Niño, han señalado hace dos días que viene con una nueva calificación de extraordinario. Entonces, el efecto va a ser terrible, la maginitud no la podemos imaginar, pero lo que si podemos hacer es trabajar en unidad”, mencionó.

¿Cómo se gestionó la ayuda?

La mandataria indicó que inició coordinaciones con especialistas de la cooperación japonesa después de conocer que el Perú no había presentado solicitudes formales de asistencia. En esa línea, destacó los trabajos de descolmatación de ríos que se vienen realizando con gobiernos regionales, autoridades locales y empresas.

Fujimori explicó que el embajador de Japón le informó sobre la ausencia de pedidos anteriores y que el Ejecutivo gestionó el apoyo de inmediato.

“He tenido reuniones con la Cooperación Técnica Japonesa porque me había avisado el embajador que el Perú no había solicitado apoyo formal, y lo hicimos inmediatamente”, añadió.

La presidenta confirmó posteriormente que el apoyo japonés alcanzará los US$10 millones y estará destinado a maquinaria para enfrentar el fenómeno climático.

“Ayer nos han confirmado que el Japón le va a dar al Perú, 10 millones de dolares en maquinaria para el fenómeno El Niño”, sostuvo.