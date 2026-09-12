La presidenta de la República, Keiko Fujimori, llegó este viernes a la provincia de Purús, en Ucayali, para encabezar la entrega de bienes de ayuda humanitaria a la población de esta zona fronteriza. La actividad se desarrolla en Puerto Esperanza y contempla la distribución de 3.83 toneladas de productos destinados a los habitantes de la provincia.

Los bienes entregados incluyen alimentos de primera necesidad como arroz, fideos, azúcar, aceite, avena, concentrado de tomate y otros alimentos destinados a la población local.

La entrega se realiza durante la visita de la mandataria a Purús, una de las provincias de Ucayali con mayores dificultades de acceso. La actividad busca ampliar la atención estatal en esta zona ubicada en la frontera del país.





Décimo tercer viaje al interior

Este desplazamiento corresponde al décimo tercer viaje de Fujimori al interior del territorio nacional desde el inicio de su gestión. Durante su visita a Purús, la presidenta está acompañada por el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Antonio Vinelli Ruiz.

También participa el alcalde provincial de Purús, Marcos Pérez Saldaña, como parte de las actividades programadas en Puerto Esperanza. La presencia de las autoridades se desarrolla en el marco de la entrega de los bienes destinados a los habitantes de la provincia.