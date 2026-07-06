La presidenta electa, Keiko Fujimori, se trasladó este lunes a la Embajada de Japón en Lima para sostener una reunión con el embajador Tsuyoshi Yamamoto. El encuentro forma parte de la agenda de acercamientos diplomáticos que viene desarrollando tras ser proclamada oficialmente por el Jurado Nacional de Elecciones como mandataria para el periodo 2026-2031.

Su desplazamiento hacia la sede diplomática llamó la atención debido al amplio operativo de seguridad que acompañó su recorrido por la avenida Salaverry. La caravana estuvo integrada por varios vehículos de escolta que resguardaron la camioneta en la que se movilizaba la futura jefa de Estado.

Hasta el momento, la Presidencia electa ni la Embajada de Japón han informado sobre los temas que serán abordados durante la reunión. Se espera que, una vez concluido el encuentro, se conozcan mayores detalles sobre los asuntos tratados entre ambas delegaciones.

Gobierno de Japón también felicitó a la lideresa

La cita ocurre un día después de que la primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, enviara una carta de felicitación a Keiko Fujimori por su elección como presidenta del Perú. En el mensaje, la autoridad japonesa expresó su voluntad de trabajar junto al próximo gobierno para seguir fortaleciendo la relación bilateral entre ambos países.

La comunicación oficial fue difundida por el Ministerio de Asuntos Exteriores de Japón, que destacó el interés de Tokio por continuar desarrollando los vínculos de cooperación con el Perú. El pronunciamiento se produjo poco después de que el Jurado Nacional de Elecciones proclamara a Fujimori como presidenta electa.

PM TAKAICHI sent a congratulatory letter to H.E. Ms. Keiko Sofia FUJIMORI HIGUCHI, President-elect of Peru. In this letter, PM TAKAICHI extended her congratulations on President elect FUJIMORI and expressed her desire to work together to further develop the excellent relationship… — MOFA of Japan (@MofaJapan_en) July 5, 2026





El encuentro también tiene un componente simbólico debido a los vínculos familiares de la presidenta electa con Japón. Keiko Fujimori es descendiente de inmigrantes japoneses y forma parte de la comunidad nikkei, mientras que su padre, el fallecido expresidente Alberto Fujimori, contaba con nacionalidad japonesa además de la peruana.

Las relaciones entre Perú y Japón mantienen un carácter estratégico y abarcan ámbitos como el comercio, la inversión, la cooperación y los intercambios culturales. Al cierre de esta nota, la prensa continúa esperando desde los exteriores de la residencia las declaraciones oficiales de la lideresa sobre su encuentro con el embajador.

Fotos Jesús Saucedo @photo.gec