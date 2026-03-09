La candidata presidencial, Keiko Fujimori minimizó este domingo la reciente inclusión de Fuerza Popular en la investigación por lavado de activos del caso Alas Peruanas calificándola de información reciclada sin sustento nuevo. En ese contexto, insistió en que se trata de una maniobra típica de la temporada electoral destinada a desviar la atención de su agenda programática.

El pronunciamiento se desarrolló durante un evento del partido en el marco de los 16 años de fundación de su agrupación política. La sucesora de Alberto Fujimori aprovechó la oportunidad para celebrar resultados recientes de encuestas que muestran crecimiento sostenido de su preferencia electoral.

La consultora CPI registró un ascenso de 6.88% en su intención de voto. Fujimori atribuyó esta mejora al respaldo directo de la ciudadanía que valora su trayectoria institucional.

La candidata presidencial, Keiko Fujimori, se refirió a las medidas tomadas durante esta emergencia energética: "Eso es lo que ocurre cuando tenemos un gobierno de izquierda que no solamente no sabe manejar la emergencia, sino, lo que es peor, la empeora".



La lideresa dedicó parte de su intervención al Día Internacional de la Mujer que se conmemoraba ese día. Extendió su reconocimiento a peruanas residentes en el país y en el extranjero por su aporte constante al desarrollo nacional.

Fujimori respondió directamente las acusaciones fiscales que vinculan al partido naranja con irregularidades en la Universidad Alas Peruanas. La aspirante presidencial respondió desestimando cualquier novedad en las imputaciones presentadas.

La líder fujimorista comparó la situación con otros procesos judiciales ya conocidos públicamente. En su declaración, Keiko enfatizó la falta de conexión entre el hecho específico y figuras del pasado partidario.

Fujimori argumentó que la transacción inmobiliaria señalada no presenta relación con el excolaborador mencionado.

“Esto es un refrito más, esto ha sido investigado también en el caso de cocteles y la verdad que no tiene esta, venta de terreno no tiene nada que ver el señor Joaquín Ramírez así que vuelvo a repetir cuando estamos en época electoral sale este tipo de noticias”, sostuvo.

La lideresa reiteró la periodicidad de estas publicaciones durante campañas electorales. Su postura busca reafirmar la continuidad de su mensaje programático pese a las denuncias recurrentes.

Asismismo, cuestionó posteriormente la gestión del Gobierno ante la crisis energética nacional. La líder política criticó duramente la decisión de suspender clases presenciales por falta de combustibles.

Fujimori lamentó la afectación a menores de edad por decisiones administrativas que consideró deficientes frente a la crisis energética a nivel nacional.

“Eso lo que ocurre cuando tenemos un gobierno de izquierda que no solamente no sabe manejar la emergencia sino lo que es peor la empeora. ¿Qué tienen que ver los niños en el medio de esta crisis energética? La verdad que nosotros lamentamos muchísimo esta decisión que ellos han tomado”, expresó .

La candidata presidencial presentó su visión sobre la capacidad de la actual gestión para enfrentar emergencias. En ese sentido criticó a la izquierda como incapaz de resolver problemas estructurales del país.