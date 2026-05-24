La candidata presidencial Keiko Fujimori (Fuerza Popular) se refirió ayer a las declaraciones de Miguel Torres, su candidato a la segunda vicepresidencia, y rechazó que haya existido una conspiración entre su partido, el Congreso, el Poder Judicial y la Fiscalía para vacar al expresidente Pedro Castillo.

Durante una actividad en San Juan de Lurigancho, Fujimori señaló que la gestión de Castillo estuvo marcada por denuncias de corrupción y el intento de golpe de Estado.

“Lo que ocurrió fue una reacción de toda la sociedad civil en su conjunto. Lo demás son exageraciones”, señaló a Canal N.

Torres había dicho que los periodistas, el Congreso y el Ministerio Público, es decir, una suma de esfuerzos, intervinieron para que Castillo deje el cargo en 2022. A partir de ello, se le ha pretendido atribuir el reconocimiento de un complot.