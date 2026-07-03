La presidenta electa Keiko Fujimori no acudirá a la ceremonia de proclamación de resultados organizada por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), prevista para este viernes 3 de julio al mediodía en la sede institucional de Jesús María. En su lugar, la representación de Fuerza Popular estará a cargo de su equipo de personeros legales, quienes participarán en el acto oficial.

Según el reporte de RPP, esta decisión se difundió a través del equipo de prensa de la lideresa en la antesala de la entrega de credenciales a la plancha presidencial, programada para el 15 de julio. El evento del JNE tiene como finalidad formalizar los resultados de la elección presidencial ya concluidos por los organismos electorales.

El acto oficial contará con la presencia de personeros de Fuerza Popular en reemplazo de la candidata presidencial. La ceremonia se realizará en la sede del Jurado Nacional de Elecciones ubicada en el distrito de Jesús María.

La programación del proceso electoral, esta instancia corresponde a la proclamación y oficialización de la plancha presidencial ganadora. En ella se incluye a los vicepresidentes designados dentro de la fórmula electoral.

Resultados oficiales finalizaron

El conteo final de votos a cargo de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) se completó el 29 de junio. A ello se sumó la resolución de actas impugnadas por parte de los Jurados Electorales Especiales (JEE), lo que permitió cerrar la etapa de revisión del proceso.

De acuerdo con los resultados oficiales, la plancha de Fuerza Popular obtuvo 9 millones 223 mil 396 votos, equivalente al 50.135 %. La diferencia frente a su contendor de Juntos por el Perú fue de 49 mil 641 votos.

Fuente: ONPE.





¿Cuándo se le entregarán las credenciales?

El Jurado Nacional de Elecciones estableció que la entrega de credenciales se realizará el 15 de julio. Este paso corresponde a la etapa final antes de la juramentación presidencial.

La asunción del cargo está prevista para el 28 de julio en la sede del Congreso bicameral. El periodo de gobierno será el 2026-2031, según el cronograma electoral.