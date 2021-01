Keiko Fujimori, candidata presidencial por Fuerza Popular, expresó este domingo su preocupación ante el comportamientos de diversos candidatos en la campaña electoral de cara a las Elecciones Generales 2021. Consideró que no se puede “poner en riesgo la vida” de la población a cambio de un voto para los próximos comicios, frente a la pandemia por el coronavirus (COVID-19).

“Durante los últimos días hemos visto con preocupación cómo diversos candidatos han salido a las calles a anunciar una campaña sin guardar los más mínimos protocolos, realizar encuentros o generar aglomeraciones como si no estuviéramos en el inicio de una segunda ola. Es realmente irresponsable, no podemos poner en riesgo la vida de la gente por ganar votos”, afirmó en un video difundido en sus redes sociales.

Los candidatos no podemos poner en riesgo la vida de la gente por ganar votos. Es por eso que hoy presento mis nuevos protocolos de campaña.

(VIDEO) pic.twitter.com/4GJG7QTXzk — Keiko Fujimori (@KeikoFujimori) January 10, 2021

Keiko Fujimori anunció las medidas que implementarán desde su agrupación política a fin de evitar contagios del virus, entre ellas, visitas reducidas al interior del país, reuniones con grupos de máximo 15 personas y en espacios ventilados, entre otras.

“Anuncio a nuestra militancia en todo el país que he decidido suspender todas las concentraciones públicas que ya teníamos programadas, vamos a rediseñar totalmente mi campaña [...] Mis visitas en todo el país serán muy reducidas, se limitarán a grupos de máximo 15 personas, serán en lugares ventilados con una distancia mínima de dos metros, estrictamente con mascarilla”, señaló.

“Mis actividades no serán anunciadas para evitar cualquier tipo de aglomeración, no se convocará a la prensa para no poner en riesgo a trabajadores de los medios. Si me acompañan en algún momento, será uno por uno”, agregó la candidata.

Además, se disculpó con las bases del partido que preparaban encuentros y destacó la necesidad de cuidar la salud de todos los peruanos.

“Pido mil disculpas a nuestras bases que estaban organizando nuestros encuentros con gran entusiasmo, pero es por ustedes y sus familias que estoy tomando esta decisión. No es necesario que nadie establezca un protocolo para empezar a cuidar lo más valioso que es la salud de nuestro pueblo. Tú y tu familia son lo primero. Será mucho más difícil llegar a grupos muy pequeños sin avisar a nadie más, pero una situación tan grave debe ser manejada con firmeza y responsabilidad”, indicó.

Finalmente, Keiko Fujimori invocó a los demás candidatos a no poner en riesgo la vida de sus simpatizantes.

“Invoco, con todo respeto, a los demás candidatos a que no pongan en riesgo la vida de sus simpatizantes y de los miembros de la prensa. Yo voy a hacer todos los esfuerzos necesarios por estar a tu lado, pero con cuidado”, dijo.