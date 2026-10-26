La presidenta de la República, Keiko Fujimori, dio inicio este lunes a un operativo simultáneo para intervenir 48 estaciones ilegales y 43 antenas clandestinas ubicadas en los alrededores de establecimientos penitenciarios del país, con el objetivo de impedir las comunicaciones no autorizadas desde el interior de los penales.

La operación es ejecutada como parte de las acciones del Comando Unificado en la Lucha contra la Criminalidad y busca identificar y desmantelar infraestructura de telecomunicaciones que permite transmitir señales de internet hacia las cárceles, según informó la Agencia Andina.

Gobierno interviene 48 estaciones y 43 antenas clandestinas cerca de penales

Durante una actividad desarrollada en Palacio de Gobierno, Fujimori explicó que las acciones se realizan simultáneamente en diferentes establecimientos penitenciarios, como parte de una estrategia de seguridad ciudadana.

La mandataria precisó que el operativo comprende 48 estaciones de telecomunicaciones y 43 antenas consideradas ilegales, previamente identificadas mediante labores técnicas de las autoridades.

“Se están interviniendo varios penales, son 48 estaciones y 43 antenas”, señaló la presidenta al informar sobre el despliegue nacional.

La jefa de Estado indicó que la intervención involucra a diversos sectores del Ejecutivo, con responsabilidades relacionadas con la identificación de señales, las actuaciones legales y las acciones operativas.

Ministerio de Transportes identificó señales que llegaban al interior de cárceles

De acuerdo con Fujimori, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) realizó labores previas para detectar las señales de telecomunicaciones que ingresaban a los establecimientos penitenciarios.

La presidenta explicó que los equipos técnicos identificaron emisiones de alta potencia que habrían facilitado comunicaciones desde el interior de los penales.

Tras esta identificación, las autoridades presentaron las denuncias correspondientes y obtuvieron órdenes judiciales para intervenir la infraestructura señalada.

Según lo informado por la mandataria, las diligencias contemplan ingresar a los puntos identificados y retirar o derribar las antenas clandestinas conforme a las autorizaciones judiciales obtenidas.

Operativo busca impedir comunicaciones ilegales desde los penales

La intervención tiene como propósito limitar el funcionamiento de sistemas de telecomunicaciones no autorizados que faciliten el acceso a internet desde los establecimientos penitenciarios.

El Ejecutivo señaló que estas acciones forman parte de su estrategia para combatir la criminalidad mediante un trabajo coordinado entre distintas instituciones del Estado.

Tampoco se ha detallado si las instalaciones identificadas guardan relación con investigaciones específicas por extorsión u otros delitos.

Ministros de Transportes y Justicia participan en acciones contra antenas ilegales

Durante el anuncio realizado en Palacio de Gobierno, Keiko Fujimori estuvo acompañada por el ministro de Transportes y Comunicaciones, José Angello Tangherlini, y el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Ernesto Álvarez.

La presidenta también informó que el presidente del Consejo de Ministros y el titular de Defensa participaban en la coordinación del operativo desde el Cuartel General del Ejército.

El despliegue interinstitucional busca articular las labores técnicas, legales y operativas necesarias para intervenir los puntos detectados en las inmediaciones de los penales.