La candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, solicitó a sus simpatizantes en Chulucanas, Piura, que se sumen como personeros a su campaña para el balotaje, que se realizará el próximo 5 de junio.

“Quiero decirles que me ayuden, porque con su apoyo, con su respaldo, inscribiéndose como personero, estoy segura de que vamos a poder lograr este triunfo”, dijo en un mitin.

Fujimori criticó a las autoridades que dirigieron el país durante años recientes.

“Yo no he sido presidenta todavía. Durante los últimos años ha gobernado el ‘antifujimorismo’. ¿Y qué han hecho en estos años?”, cuestionó.

Fujimori sostuvo reuniones con artesanos locales para ofrecer préstamos y promociones en un eventual gobierno; incluso les prometió “hornos de gas”.

Además, propuso medidas para cubrir servicios básicos como agua, alcantarillado y electricidad formal.