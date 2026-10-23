La presidenta Keiko Fujimori durante su visita a Arequipa pidió que el Ejecutivo, el Gobierno Regional y las municipalidades trabajar de manera conjunta para atender las demandas de la población. También prometió ejecutar al siguiente año los proyectos de pistas y veredas de los sectores de APIPA y José Luis Bustamante y Rivero, en el distrito de Cerro Colorado.

Fujimori hizo el anuncio durante la inauguración del reservorio N.° 31, una infraestructura destinada a mejorar el abastecimiento de agua potable en el distrito cerreño de Arequipa. Ante los dirigentes y pobladores señaló que recibió sus pedidos para pavimentar las calles y construir veredas, una demanda que, lleva décadas sin resolverse.

Keiko Fujimori en Arequipa (Foto: Álvaro Figueroa/@photo.gec)

La mandataria afirmó que el próximo año el país contará con una inversión adicional de 18 mil millones de soles a nivel nacional, como parte de una medida para enfrentar los efectos económicos previstos del fenómeno de El Niño y el incremento de los precios de los combustibles. Sin embargo, durante su intervención no precisó cuánto de ese monto se destinará para Arequipa.

“Tenemos que volver a unirnos. Trabajar los tres niveles de gobierno. Esa es la única manera en que vamos a salir adelante”, manifestó Fujimori, al insistir en la necesidad de coordinar acciones para atender tanto las urgencias de la población como los proyectos de mediano y largo plazo.

Durante su discurso, Fujimori también señaló que el Gobierno tiene previsto destinar 6 mil millones de soles al sector Educación el próximo año. Además, indicó que recibió pedidos de los escolares de la zona y que espera regresar para la entrega de títulos de propiedad y para impulsar las mejoras viales anunciadas.

La presidenta arribó a Arequipa para la inauguración del reservorio N.° 31, en Cerro Colorado. Posteriormente se trasladó a Moquegua, mientras que el ministro de Vivienda, Mauricio Arnilla se trasladará a Juliaca.