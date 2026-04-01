Durante la quinta fecha del debate presidencial rumbo a las Elecciones Generales 2026, la candidata Keiko Fujimori (Fuerza Popular) respondió a una pregunta ciudadana sobre la protección de la Amazonía y el avance del crimen organizado en territorios indígenas.

La consulta fue formulada por una ciudadana del distrito de Santiago de Surco, quien preguntó si su eventual gobierno ratificaría el Acuerdo de Escazú o qué medidas aplicaría para proteger la selva y a los defensores ambientales.

“Con más de 3 millones de hectáreas de selva perdida y decenas de líderes indígenas asesinados por economías ilegales, ¿ratificará el acuerdo de Escazú para proteger la Amazonía y a sus defensores o qué medidas concretas implementará para enfrentar el avance del crimen organizado en estos territorios?”.

Fujimori rechaza ratificar el Acuerdo de Escazú

En su respuesta, la candidata señaló que su agrupación política no respalda la ratificación del tratado internacional y planteó como alternativa fortalecer la presencia estatal en la Amazonía.

“Nosotros no estamos de acuerdo con la ratificación de este acuerdo porque creemos que lo más importante es la presencia del Estado en nuestra Amazonía, conectividad, la construcción de colegios y por supuesto, como tú lo has dicho, la recuperación del orden y de la seguridad”.

Asimismo, mencionó la situación de abandono en algunas localidades amazónicas como ejemplo de las necesidades prioritarias en esas zonas.

“Hay zonas en nuestra Amazonía como Purús que están totalmente abandonadas, donde el precio de los alimentos cuesta 5 soles más porque ni siquiera los aviones de la Fuerza Aérea llegan”.

La candidata indicó que su propuesta se enfoca en mejorar la gestión estatal y reforzar las condiciones de seguridad en esos territorios.

“Por eso es que nosotros vamos a trabajar fuertemente para que el Estado sea eficiente, que trabaje con sentido de urgencia y por supuesto con un gran equipo de seguridad”.

Denuncia agresión contra simpatizante en Puno

Durante su intervención, Fujimori también hizo referencia a un hecho ocurrido el día previo al debate, relacionado con un presunto acto de violencia contra un simpatizante de su agrupación política.

“Quiero también referirme a un hecho que el día de ayer hemos recibido a través de los medios de comunicación. Y es que un amigo nuestro, Freddy, en la región de Puno, lamentablemente ha recibido golpes y azotes por el solo hecho de ser simpatizante y habernos recibido en su región”.

En ese contexto, rechazó la violencia política y pidió que no se repitan este tipo de situaciones.

“Esto no lo podemos tolerar, no podemos permitir de ninguna manera la violencia y menos por diferencias políticas”.