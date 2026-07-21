El equipo de transferencia de Fuerza Popular concluirá este jueves la elaboración de un informe que reunirá el balance de los ministerios del gobierno saliente de José María Balcázar. De acuerdo con un informe de El Comercio, el documento busca establecer un diagnóstico sobre la situación de las entidades del Ejecutivo antes de que Keiko Fujimori asuma la Presidencia de la República.

El grupo de trabajo, liderado por Marco Vinelli, viene consolidando la información remitida por los distintos sectores durante el proceso de entrega de gestión. Una vez finalizado, el reporte servirá como insumo para el balance que presentará la próxima administración sobre las condiciones en las que recibirá el aparato estatal.

Durante la revisión de los documentos enviados por las carteras, el equipo de transferencia identificó demoras en sectores como Interior, Economía, Salud y Transportes. Estos retrasos están vinculados a la cantidad de direcciones, organismos y oficinas que dependen de dichos ministerios, lo que habría extendido el proceso de recopilación de datos.

Pese a estos inconvenientes, el grupo encargado de la transición continúa con la consolidación del informe general. El objetivo es cerrar el documento con la información disponible antes del cambio de mando.

Informe será base para diagnóstico del nuevo Gobierno

El reporte reunirá los principales datos entregados por los ministerios para conocer el estado de sus áreas de competencia. La información permitirá identificar pendientes y aspectos que deberán ser considerados por la nueva gestión.

Con la culminación del documento prevista para este jueves, Fuerza Popular contará con un primer panorama del funcionamiento de las entidades públicas que pasarán a la administración de Keiko Fujimori. El informe será utilizado como referencia durante la etapa inicial del nuevo gobierno.