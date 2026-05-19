La candidata presidencial Keiko Fujimori (Fuerza Popular) reveló que le ofreció disculpas al exmandatario Pedro Pablo Kuczynski (PPK) durante el encuentro que sostuvieron el último fin de semana. Añadió que ambos coincidieron en que les faltó “dialogar más” cuando compartieron el escenario político.

Reconciliación

Durante una entrevista en el programa Enfrentados, de América TV, la lideresa fujimorista detalló que la conversación duró alrededor de una hora y media y se desarrolló en un tono “franco y distendido”.

Aseveró que uno de los primeros temas que abordó fue agradecerle por el indulto que otorgó a su padre, el exmandatario Alberto Fujimori.

“El expresidente fue muy generoso en recibirme en su casa ayer (sábado) y tuvimos una conversación franca, larga, de hora y media. Lo que primero hice fue agradecerle a él la generosa y valiente decisión de indultar a mi padre. Hablamos un poco del pasado, por supuesto”, relató.

La aspirante al sillón de Pizarro precisó que le pidió perdón al ex jefe de Estado por los desencuentros políticos entre ambos durante el gobierno de Kuczysnki, un periodo marcado por la confrontación en el Congreso.

“Le pedí las disculpas del caso y luego hablamos, también, de lo que significó para ambos el proceso de la persecución. Saludé que uno de sus casos se haya resuelto y hablamos también mucho de la situación de salud por la que él se encuentra”, sostuvo Fujimori.

Admitió, además, que tanto el gobierno de Kuczynski como Fuerza Popular cometieron errores en la relación política que mantuvieron durante ese periodo.

“Hablamos de que nos faltó dialogar más. Nosotros teníamos una visión mucho más política y ellos, quizá, más ligada al sector privado”, ensayó.

Confirmación

Por su parte, Kuczynski confirmó que Fujimori le ofreció disculpas y aseguró que la notó “más natural” durante la conversación.

“Ella me pidió disculpas por las cosas que habían pasado. Yo también, en la campaña de hace 10 años, dije cosas que, de repente, no debí decir”, admitió en una entrevista para el programa Sin guion, de Rosa María Palacios.

Además, recordó las tensiones y desaciertos que marcaron la relación de su gobierno y el fujimorismo, que por ese entonces poseía una mayoría en el Congreso.

“Lo que me molestó mucho de esto es que, cuando yo empecé, es cierto que me aprobaron los poderes extraordinarios, etc., pero se tumbaron a ministros”, mencionó.

No obstante, al ser consultado sobre si esta reunión implicaba un respaldo a la candidatura de Fujimori, Kuczynski descartó tal posibilidad

“No he dicho nada de eso; pero, al final, cuando uno entra a votar va a tener que votar por el uno o por el otro”, comentó.