Durante el tercer día del debate presidencial, la candidata Keiko Fujimori, líder de Fuerza Popular, respondió a una pregunta ciudadana relacionada con la permanencia del Perú en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su impacto en la lucha contra la criminalidad.

La consulta fue formulada por una ciudadana identificada como Luciana, quien planteó directamente la posibilidad de que el país se retire de ese organismo internacional.

“¿Cuál es su posición respecto a que el Perú se retire de la Corte Interamericana de Derechos Humanos?”, preguntó la ciudadana durante el bloque correspondiente.

Fujimori plantea retiro de la Corte Interamericana en caso sea necesario

En su respuesta, Keiko Fujimori señaló que su eventual gobierno evaluaría la salida del Perú de la Corte Interamericana si ello resulta necesario para reforzar la lucha contra la delincuencia.

“Para luchar contra la delincuencia, si es que tenemos que retirarnos de la corte, pues lo haremos”, afirmó durante su intervención.

Asimismo, aclaró que la eventual decisión no estaría vinculada a la aplicación de la pena de muerte.

“Pero no por el tema de la pena de muerte, porque para derrotar al terrorismo en los años 90 no se necesitó la pena de muerte”, sostuvo.

La candidata explicó que el objetivo principal sería recuperar herramientas utilizadas en décadas anteriores.

“Sí lo haremos para volver a utilizar jueces sin rostros y además para que los internos tengan que trabajar por su alimento”, expresó al detallar las medidas que impulsaría.

Fujimori señala que busca alcanzar la presidencia para aplicar medidas

Durante su intervención, la candidata también se refirió al rol del Ejecutivo en la implementación de políticas públicas y a la necesidad de asumir el control del gobierno.

“Para poder recuperar la seguridad, para poder gobernar, se necesita ganar la presidencia de la República, tener el control del poder ejecutivo y por supuesto tomar decisiones importantes”, señaló.

Asimismo, sostuvo que su agrupación política no ha dirigido el gobierno en las últimas décadas.

“Por lo tanto, en los últimos 25 años el fujimorismo no ha gobernado. Ni yo tampoco”, afirmó.

Al cierre de su respuesta, destacó la experiencia de su equipo político y su aspiración presidencial.

“Lo que sí pretendo es ser presidenta del Perú. Todavía no lo he sido. Tengo un gran equipo”, añadió durante el segmento del debate.