Keiko Fujimori, candidata presidencial de Fuerza Popular, respondió a la multa de 198 mil soles impuesta por la ONPE a su agrupación por el presunto uso indebido de fondos públicos entregados al partido.

De acuerdo con la ONPE, las presuntas irregularidades están relacionadas con viajes realizados por la lideresa de Fuerza Popular al extranjero para supuestas capacitaciones cuya validez fue cuestionada por la entidad electoral. En ese contexto, la candidata presidencial confirmó que apelarán la sanción y aseguró que dichos viajes cuentan con sustento.

“Los viajes que se han hecho, en nuestro caso el señor Pacheco del Águila y quien habla a la ciudad de San Francisco, han sido un viaje académico. Todo esto ha sido sustentado. El viaje del señor ‘Miki’ Torres ha sido un viaje político”, manifestó la candidata presidencial.

“Nosotros vamos a apelar y estamos absolutamente convencidos de que ganaremos”, agregó.

Además, Keiko Fujimori señaló que espera un “proceso transparente y de debido proceso” en la investigación que afronta Roberto Sánchez por el presunto desvío de fondos en perjuicio de Juntos por el Perú.

“Lo que a nosotros siempre nos ha preocupado es que el Ministerio Público se convierta en un actor político. Entonces, yo creo que frente a esta situación, lo que todos los ciudadanos exigimos es que un proceso judicial tiene que ser transparente, de respeto absoluto al debido proceso. Porque aquí quienes ponen en riesgo su prestigio es el propio Ministerio Público. Así es que yo hago esta invocación para que sea un proceso transparente y de debido proceso”, sostuvo desde Puerto Pizarro en Tumbes, donde realiza actividades de campaña.