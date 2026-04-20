Keiko Fujimori sostuvo este lunes que Piero Corvetto, jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), debería ser removido de su cargo y reemplazado antes del inicio de la segunda vuelta.

“Yo entiendo que se ha empezado un proceso disciplinario por parte de la Junta Nacional de Justicia y, de cara a la segunda vuelta, yo creo que sería saludable que esta persona sea retirada y sean otras personas las que lleven a cabo la segunda vuelta”, declaró ante la prensa.

Fujimori recordó además que, hace dos años, Fuerza Popular fue la única agrupación que presentó un escrito ante la JNJ cuestionando la ratificación de Corvetto.

“Hace dos años, cuando el señor Corvetto pasó el proceso de ratificación en la Junta Nacional de Justicia, fuimos el único partido que envió un informe por escrito, dando argumentos además de por qué él no debía ser ratificado”, agregó.

La lideresa de Fuerza Popular consideró que el jefe de la ONPE debería dar un paso al costado, aunque destacó la decisión de la JNJ de iniciar un proceso disciplinario en su contra.

“Me imagino que dentro de todo el marco de la ley le van a dar los plazos, los tiempos correspondientes. Pero más allá de esta decisión que ellos tomen, yo creo que corresponde que él ya presente su carta de renuncia”, sostuvo.

Además, Fujimori expresó su respaldo a la propuesta de Rafael López Aliaga para que solo las personas que no votaron en las mesas instaladas con retraso en Lima Metropolitana puedan ejercer su derecho al sufragio. En ese sentido, indicó que espera un pronunciamiento del Jurado Nacional de Elecciones sobre esta iniciativa.