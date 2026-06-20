La candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, se refirió a la posibilidad de que en el futuro se presenten solicitudes de indulto humanitario para exmandatarios como Alejandro Toledo o Pedro Castillo. Durante declaraciones a la prensa, sostuvo que cualquier decisión relacionada con estos casos deberá realizarse dentro de los procedimientos establecidos y sin consideraciones políticas.

La lideresa de Fuerza Popular señaló que una eventual gestión suya no actuará bajo criterios de persecución ni de favoritismo. En ese contexto, remarcó que todas las personas deben recibir el mismo tratamiento ante este tipo de solicitudes.

“En nuestro país no va a haber ni persecución ni privilegios”, remarcó.

Fujimori precisó que cualquier solicitud de indulto humanitario deberá ser analizada de manera particular. Según explicó, cada expediente tendrá que ser revisado tomando en cuenta la condición médica y las circunstancias específicas de la persona involucrada.

Asimismo, consideró que este proceso debe estar a cargo de una comisión integrada por especialistas alejados de intereses partidarios. La candidata sostuvo que la evaluación debe realizarse sin interferencias políticas. En referencia al mecanismo que debería aplicarse para estos casos, señaló que la revisión tendrá que efectuarse de forma individual.

Prioridades para el próximo gobierno

La candidata también exhortó a las autoridades electorales a acelerar la resolución de los expedientes pendientes. A su juicio, la prolongación de la incertidumbre política dificulta la toma de decisiones en distintos niveles del Estado.

Además, señaló que la próxima administración tendrá que enfrentar desafíos urgentes para el país. Entre ellos mencionó el incremento de la delincuencia y la criminalidad, así como la necesidad de prepararse ante los posibles efectos del Fenómeno El Niño.

Respecto a este último tema, sostuvo que será indispensable fortalecer las acciones preventivas. La candidata consideró que la planificación anticipada será clave para reducir el impacto de eventuales emergencias climáticas.