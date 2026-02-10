La candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, cuestionó este lunes que se difundieran en la prensa imágenes de las requisas efectuadas por agentes del INPE en las celdas de los expresidentes Alejandro Toledo, Martín Vizcarra, Pedro Castillo y Ollanta Humala en el penal de Barbadillo, al considerar que vulneran su privacidad.

“Yo estoy a favor de hacer las requisas. Quien habla, cuando estuve injustamente en prisión 16 meses y medio, hicieron cinco requisas en mi celda. A mi padre también, pero lo que no estoy de acuerdo, se trate de quien se trate y por mucha discrepancia política que podamos tener con los expresidentes, es la difusión de esas imágenes, la vulneración de su privacidad”, declaró a la prensa.

Fujimori sostuvo que el INPE tiene que efectuar las revisiones bajo criterios técnicos y sin exposición pública, para evitar afectar la dignidad de los internos del penal de Barbadillo.

“Lo que no podemos es crear una cortina de humo o violentar la dignidad de ellos. Repito: no importa de qué presidente se trate. Mi padre ya no está, pero creo que tenemos que tratar las cosas con su justa dimensión. Requisas sí, me lo hicieron cinco veces, pero debemos ser respetuosos en todo sentido”, concluyó.

Keiko Fujimori desarrolló actividades de campaña esta tarde en San Juan de Miraflores junto a parte de su lista de candidatos al Senado.

Este lunes, el diario El Comercio publicó imágenes de una requisa de rutina en el establecimiento penitenciario, en las que se observa que los expresidentes Vizcarra, Humala, Toledo y Castillo disponen de televisores, radios, refrigeradoras personales y otros utensilios domésticos.