Keiko Fujimori cuestionó la propuesta de Roberto Sánchez de incrementar la remuneración mínima a 1 500 soles. Según sostuvo, se trata de una medida que podría concretarse, pero de manera progresiva y con responsabilidad.

“Un aumento de la remuneración mínima vital lo puede lanzar cualquiera, el aplauso fácil no va a ser para nosotros una medida que vamos a utilizar para lanzar una propuesta así, porque estas medidas tendrán que ser tomadas en un balance entre los trabajadores y la micro y pequeña empresa porque esto va a depender del crecimiento y la productividad de ambos”, declaró la candidata de Fuerza Popular ante la prensa.

Por otro lado, Fujimori aseguró que Fuerza Popular mantiene abiertas las puertas al diálogo con distintas agrupaciones políticas, por lo que adelantó que sostendrán algunas reuniones en los próximos días. En esa línea, remarcó que no pretende pelear con Rafael López Aliaga.

“Como he dicho desde la primera vuelta, yo no me voy a pelear con Rafael López Aliaga, agradezco que él haya dicho que no hay que votar en blanco, que no hay que votar viciado o por el comunismo. Eso lo resaltó, las puertas de nuestro partido siempre estarán abiertas para quienes quieran dialogar”, agregó.

La lideresa de Fuerza Popular señaló que, si López Aliaga decide no sostener una reunión, respetarán su postura. No obstante, reveló que su partido ya inició conversaciones con dirigentes del Partido del Buen Gobierno, agrupación que tuvo como candidato presidencial a Jorge Nieto durante la campaña electoral.

Fujimori resaltó el anuncio de los debates previstos antes de la segunda vuelta electoral del próximo 7 de junio. No obstante, precisó que aún no dará a conocer quiénes integrarán su equipo técnico de campaña.

“Más adelante nosotros daremos a conocer, dependiendo de los temas del debate, vamos a dar a conocer los nombres de nuestros técnicos. De los técnicos que hemos visto hoy son copia de quienes han acompañado a Pedro Castillo”, enfatizó.