Tras recibir la visita del presidente José María Balcázar, la mandataria electa Keiko Fujimori, dijo que en la reunión el jefe de Estado le dio consejos para su próximo gobierno.

Este jueves 9 de julio, José Balcázar acudió a la oficina de la presidenta electa, ubicada en el distrito limeño de San Isidro, para saludarla y felicitarla por su triunfo en las últimas elecciones presidenciales. Se trata del primer encuentro entre el mandatario actual y su sucesora.

“Él ha tenido la gentileza y amabilidad de venir a saludarme. Hemos intercambiado varias ideas, me ha dado varios consejos y me ha expresado la invitación para recibirme en Palacio de Gobierno la próxima semana después de la ceremonia de recepción de credenciales”, dijo Keiko Fujimori.

Asimismo, la presidenta electa confirmó que el próximo jueves 16 de julio concurrirá a Palacio de Gobierno tras la invitación del dignatario . “El jueves en la mañana yo estaría asistiendo a Palacio para seguir con esta conversación”, precisó.

Equipos de transferencia

Además, Keiko Fujimori comentó a los medios de comunicación que los equipos de transferencia “ya están empezando hacer su trabajo, están recolectando información en cada uno de los ministerios”.

“Agradezco al presidente la disposición que hay en los ministros de otorgar la información que se está recogiendo”, señaló.

Como se sabe, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, informó que la entrega de credenciales a la fórmula presidencial electa para el periodo 2026-2031 se realizará el próximo 15 de julio, al mediodía, en el Teatro Nacional de Lima.