La última encuesta de Datum Internacional muestra un empate técnico en la intención de voto para las elecciones presidenciales entre Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, con 10.7%, y Rafael López Aliaga, de Renovación Popular, con 10%. Según explicó la gerenta general de Datum, Urpi Torrado, la diferencia entre ambos no es estadísticamente significativa debido al margen de error de ±2.5%.

El estudio difundido por “Cuarto Poder” y realizado entre el 27 de febrero y el 4 de marzo con 1,501 encuestas presenciales a nivel nacional, ubica en tercer lugar a Alfonso López Chau, de Ahora Nación, con 5.5%, seguido por César Acuña (5.2%) y Carlos Álvarez (5%).

También destaca el crecimiento de Wolfgang Grozo, de Integridad Democrática , quien alcanza 4.2% tras haber registrado 1.4% en la medición anterior.

Más atrás aparecen Yonhy Lescano (2.6%), Mario Vizcarra (2.3%), Roberto Sánchez (1.9%), George Forsyth (1.8%), Ricardo Belmont (1.4%) y José Luna Gálvez (1.3%).

La encuesta revela además que 38.5% del electorado permanece indeciso, ya que 23% afirma que votaría en blanco o viciado y 15.5% aún no define su preferencia.

El estudio también advierte una fuerte preocupación ciudadana por la estabilidad política.

El 49% de los encuestados considera que existe alto riesgo de que el próximo presidente sea vacado por el Congreso, mientras que 33% percibe un riesgo moderado, lo que refleja la incertidumbre que aún marca el escenario político previo a las elecciones.