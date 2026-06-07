Hoy será un día de emociones y tensiones para Keiko Sofía Fujimori Higuchi, de Fuerza Popular, y Roberto Helbert Sánchez Palomino, de Juntos por el Perú, los dos candidatos que disputan la presidencia.

Fujimori sufragará en la Institución Educativa Parroquial Libertador San Martín, ubicada en la calle Johann Strauss 478, en el distrito de San Borja.

Sánchez Palomino, nacido en Huaral, votará también en San Borja, pero en el colegio María Reiche, situado en la calle Bartolomé Bermejo 148.

Agenda

El partido Fuerza Popular informó que Keiko Fujimori iniciará la jornada a las 5:15 de la mañana en el local central Lima Sur de Fuerza Popular, ubicado en Villa El Salvador.

Luego participará en un desayuno electoral programado para las 8:30 a.m. en San Juan de Lurigancho.

La candidata sufragará alrededor del mediodía en el colegio Libertador San Martín, en San Borja, aunque el horario dependerá de la instalación de su mesa de votación.

Tras emitir su voto, recibirá el flash electoral de las 5:00 p.m. en su domicilio junto a su familia.

Finalmente, las declaraciones de Fujimori y de los voceros de Fuerza Popular se realizarán en un hotel de San Borja, donde el partido ha habilitado una sala de prensa para los medios de comunicación.

Por su parte, Sánchez iniciará la jornada con un desayuno en Huaral a las 7 de la mañana.

Luego, viajará a Lima y sufragará alrededor del mediodía.

Después, esperará el flash electoral en los exteriores del penal de Barbadillo, donde se encuentra recluido el golpista Pedro Castillo.

Cerrará la jornada con un mitin en el Campo de Marte a las 8 de la noche.

Otras figuras

Entre tanto, el presidente de la República, José Balcázar, ejercerá su derecho al voto en la IE Pedro Abel Labarthe Durand, en Chiclayo (Lambayeque).

El presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, sufragará en la IE 1094 Jacaranda, en Magdalena del Mar.

El jefe interino de la ONPE, Bernardo Pachas, votará en San Borja; mientras que el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Roberto Burneo, sufragará en San Isidro.

A su vez, el fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, acudirá a votar en Surco y la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, en La Molina.