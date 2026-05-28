La candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori Higuchi, visitó ayer la sede de la Federación Nacional de Trabajadores Lustradores de Calzado y Afines del Perú (Fentraluc), en el Cercado de Lima, y anunció que convertirá Pensión 65 en un programa universal si llega a Palacio.

“Muchos de ustedes no tienen una pensión, pensión 65. Nosotros lo que vamos a hacer es aumentar 500 mil pensionistas por año durante los próximos cinco años para convertirlo en pensión universal”, sostuvo.

Según su plan de gobierno, elevarían la subvención de S/350 a S/700 bimestrales para adultos mayores en pobreza extrema.

Retorno

En su presentación, Fujimori Higuchi recordó programas sociales de la década de los noventa que fueron “desactivados” por administraciones posteriores.Por ejemplo, la aspirante al sillón presidencial mencionó el Programa Nacional de Asistencia Alimentaria (PRONAA), que distribuía alimentos a comedores populares y fue extinguido en 2014.

Este programa fue creado durante el mandato de su padre Alberto Fujimori.

La candidata sostuvo que distintos gobiernos mantuvieron “congelados” los recursos destinados a los lustradores. “Vamos a aumentar esos presupuestos”, aseguró.

Elecciones

La lideresa opositora también se refirió al escenario electoral frente a Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú.

”Si bien es cierto las encuestas muestran un poquito de diferencia, para mí eso es un empate, no hay que confiar. Entonces yo les pido que me ayuden inscribiéndose como personeros, esa parte es fundamental", pidió.

La candidata vinculó este llamado a su experiencia en la segunda vuelta de 2021, donde denunció irregularidades en el proceso de escrutinio, y advirtió que estas situaciones podrían repetirse.