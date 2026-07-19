La presidenta electa Keiko Fujimori sostuvo un encuentro con excombatientes de la Asociación Nacional de Defensores de la Democracia (Asonaded).

“Nuestra gratitud a todos ustedes, a los miembros de las Fuerzas Armadas, miembros de nuestra Policía Nacional, porque pusieron su vida en riesgo por salvar a todos los peruanos. Porque nos trajeron la paz que hizo que, finalmente, después de muchos años, nuestro país volviera a tener esperanza”, indicó Fujimori.

Por su parte, el presidente de la Asonaded, Javier Pereyra, indicó que el motivo del encuentro fue para brindarle su respaldo. “Hemos venido a dar nuestro respaldo a la señora presidenta (...) la asociación contraterrorista más grande del Perú, contamos con 25 mil hombres”, respondió a Exitosa.

Pereyra reveló que Fujimori les extendió una invitación para participar en la Parada Militar del 29 de julio.