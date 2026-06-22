La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori Higuchi, visitó la tumba de su padre, el expresidente Alberto Fujimori, en el cementerio Campo Fe de Huachipa, en Lurigancho, por el Día del Padre.

“Fui a visitar a mi mamá (Susana Higuchi) y a mi papá. Me conmovió encontrarme con tantas personas que siguen llevándolos en su corazón”, expresó la aspirante presidencial en un video difundido mediante la red social Facebook.

El registro audiovisual muestra la presencia de ciudadanos que acudieron al lugar para dejar flores, realizar oraciones y recordar al expresidente Fujimori.

La candidata naranja agradeció las muestras de afecto que recibió durante su visita y los gestos que mantienen por la memoria de su padre, quien falleció el 11 de septiembre de 2024, a los 86 años, por un cáncer de lengua.