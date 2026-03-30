A menos de dos semanas de las Elecciones Generales 2026 (EG 2026), la más reciente encuesta de Datum Internacional, realizada del 25 al 27 de marzo con una muestra de 2000 casos en el ámbito nacional, revela la intención de voto para estos sufragios.

En detalle

Según el estudio, difundido ayer, en los primeros lugares de la preferencia están Keiko Fujimori (Fuerza Popular), quien se elevó de 11.9% a 13%, mientras que Rafael López-Aliaga (Renovación Popular) se mantuvo en el segundo lugar, con 11.7%.

Le sigue Carlos Álvarez (País Para Todos), quien desplazó a Alfonso López-Chau: el comediante alcanzó 6.9%, mientras que el candidato de Ahora Nación cayó a 6.1%

Otro aspirante al sillón de Pizarro que muestra un notorio crecimiento es Jorge Nieto (Partido del Buen Gobierno), quien en la encuesta anterior registraba 4.6% y en la actual alcanza 5.9%.

Asimismo, Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) escaló de 2% a 4.9%, mientras que César Acuña (Alianza para el Progreso) retrocedió de puesto al quedarse con 4%.

Luego figuran Ricardo Belmont (Partido Cívico Obras), con 2.9%, y Yonhy Lescano (Cooperación Popular), con 2.5%.

Más atrás aparecen Wolfgang Grozo (Integridad Democrática) y José Luna Gálvez (Podemos Perú), ambos con 2.1%, seguidos de Fernando Olivera (Frente de la Esperanza), con 1.7%.

En el décimo tercer lugar figura el prófugo Vladimir Cerrón (Perú Libre).

Simulacro

Un simulacro con cédula física, realizado en paralelo por Datum, evidencia el impacto del reconocimiento de los símbolos partidarios: Fujimori eleva su respaldo a 13.2% por alta identificación.

En contraste, López-Aliaga y López-Chau caen a 9.5% y 4.2%, respectivamente.