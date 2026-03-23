Keiko Fujimori y Rafael López Aliaga (RLA) siguen liderando la intención de voto presidencial con 11.9% y 11.7%, respectivamente, según la última encuesta de Datum Internacional, realizada entre el 13 y 17 de marzo.

Sin embargo, la docente de la Facultad de Ciencias Políticas de la Científica del Sur, Alexandra Ames, advierte que ambos enfrentan un ‘techo’. “Esto evidencia no solo empate técnico sino una especie de congelamiento en el crecimiento de ambos”, precisó.

Para Ames, los electores que han empezado a decidirse “no lo están haciendo por ellos”.

Nieto sale de “otros”

En ese escenario, Jorge Nieto emerge como la sorpresa del sondeo al escalar de 0.1% en febrero a 4.6% en marzo.

“Nieto, a diferencia de Keiko, RLA y López Chau, tiene un discurso bien de centro, por lo que podría despertar interés de gente que no quiere votar por la izquierda ni por la derecha”, refirió Ames.

La politóloga advierte que, como a todos los candidatos, le están haciendo un ‘cargamontón’ por supuestos vínculos con la expresidenta Dina Boluarte.

Además, Ames considera que aún falta “muchísimo tiempo” para la primera vuelta, ya que dos días antes del 12 de abril podría cambiar el ‘tablero’, y que los debates del JNE serán clave.

“Aquellos que sean capaces de comunicar mayor determinación y confianza son los que podrían elevar su intención de voto”, sostuvo.

Factor Villaverde

El candidato presidencial de Integridad Democrática, Wolfgang Grozo, cayó de 5.1% que alcanzó a inicios de marzo a 2.5%.

Fue el 11 de marzo cuando el empresario cuestionado Zamir Villaverde, a quien inicialmente dijo no conocer, reveló con fotos al menos siete reuniones.

El politólogo José Requena explicó que, si bien es difícil determinarlo, las “idas y venidas, además de sus inconsistencias” incidieron en este último resultado de intención de voto.

“La gente esta viéndolo mucho más y, seguramente, no ha encontrado lo que buscaba más allá de la novedad de su irrupción”, intuye.