La congresista Kelly Portalatino confirmó que iniciará acciones legales contra la nefróloga que la confrontó el pasado 12 de febrero en el hospital Goyeneche de Arequipa. El enfrentamiento verbal entre ambas profesionales escaló cuando la médica cuestionó la presencia de la congresista en el centro hospitalario, acusándola de buscar rédito electoral y calificándola de “corrupta”.

En declaraciones a Exitosa, la parlamentaria rechazó las acusaciones y defendió que su presencia en el nosocomio arequipeño respondía exclusivamente a sus funciones de control parlamentario.

“Lo que ha mencionado la colega nefróloga es rechazar; es la subestimación y la humillación a un médico general, porque de frente ha dicho: ‘usted es médico general, no es especialista’. En ningún momento he ido como médico general, yo estoy cumpliendo mis funciones como congresista de la República”, señaló.

🎯Incómodo momento para Kelly Portalatino en Arequipa.



La congresista fue recibida con rechazo en el Hospital Goyeneche. Una doctora cuestionó su gestión cara a cara y los pacientes criticaron la visita, calificándola de "inútil" ante la crisis que atraviesa el hospital.… pic.twitter.com/WQCUT7gbUx — El DARDO - Noticias (@dardo_noticias) February 12, 2026

La legisladora además cuestionó que el altercado haya derivado en ataques contra los médicos generales, sector del cual ella forma parte. Según Portalatino, las palabras de su colega evidencian discriminación dentro del propio gremio médico.

“Lamentablemente, siendo colega, está discriminando a los médicos generales. Ha generado una conmoción y un show mediático”, expresó.

La congresista resaltó su trayectoria en el sector salud para reforzar la legitimidad de su labor fiscalizadora. Mencionó haber ocupado cargos de dirección en establecimientos de salud y el Ministerio de Salud.

“He sido directora de una red de salud de Áncash, parte médico asistencial dentro de un hospital y ministra de Salud. Tengo la experiencia de recorrer hospitales y de enfrentar críticas, pero no puedo permitir difamaciones”, afirmó.

Carta notarial por difamación

Portalatino fue contundente al anunciar que exigirá una disculpa pública a través de una notificación legal, argumentando que la nefróloga dañó su imagen profesional sin presentar pruebas.

“Lamentablemente de eso vamos a tomar acción. Le voy a dar una carta notarial, porque ella tiene que pedir disculpa porque me ha difamado. Me ha dicho corrupta, no lo voy a permitir porque no hay esas evidencias en las que ella demuestre que yo soy corrupta. Ella va a tener que darme esas explicaciones”.

Al ser consultada sobre si esta medida podría interpretarse como un intento de amedrentamiento utilizando su posición política, la parlamentaria lo negó categóricamente y lo presentó como un ejercicio legítimo de defensa personal.

“Yo no estoy amedrentando, estoy haciendo uso de mi defensa. Cuando a ti te difaman o mellan tu imagen como profesional, tienes que actuar. Yo no voy a permitir que ningún ciudadano peruano genere esa difamación”, puntualizó la legisladora con aspiraciones al Senado.