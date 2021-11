La congresista de Perú Libre, Kelly Portalatino, exigió a la presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, que solicite la renuncia del ministro del Interior, Luis Barranzuela, luego de que realizara una fiesta en su domicilio, pese a las restricciones vigentes por el estado de emergencia.

“Exigimos a la premier Mirtha Vásquez que solicite inmediatamente la renuncia del ministro del Interior Luis Barranzuela. La emergencia sanitaria que vivimos y el Gobierno popular que representamos exigen disciplina y respeto por las medidas sanitarias. No seamos irresponsables”, escribió en su cuenta de Twitter.

Su pronunciamiento se suma al hecho ayer por su colega de bancada, Roberto Kamiche, quien pidió a Barranzuela renunciar al cargo por los múltiples cuestionamientos que existen en su contra.

“La verdad que no sé qué me da más indignación: que haya hecho esa fiesta infringiendo una normatividad, una cartera que él maneja o que insulte a la inteligencia de los peruanos con el tuit que lanzó, desmintiendo que haya hecho una fiesta y que era una reunión de coordinación. Ese señor, la verdad que ya no se puede defender lo indefendible, hace rato que debió dar un paso al costado”, expresó Kamiche a Canal N, el pasado lunes.

Asimismo, el legislador oficialista afirmó sentirse “muy indignado” por la actuación de Barranzuela Vite, quien, a pesar de las restricciones por la emergencia sanitaria, realizó una reunión social en su domicilio en el marco de las celebraciones por Halloween y el Día de los Santos.

La fiesta del ministro

La mañana de este lunes, Latina reveló que Luis Barranzuela realizó una reunión la noche del domingo 31 de octubre en su domicilio ubicado en el distrito de Surco. En las imágenes difundidas, se puede observar una larga fila de autos estacionados cerca al cruce del Jr. Albújar con San Antonio, en la puerta de la vivienda del titular del Interior.

De acuerdo al matinal, el congresista de Perú Libre, Guillermo Bermejo, también estuvo presente en la reunión, quien tras percatarse de la presencia de los reporteros, salió de la vivienda junto a otras personas a bordo del vehículo de su abogado Ronald Atencio, quien sería otro de los ilustres invitados.

La versión del ministro

En declaraciones a la prensa, el ministro del Interior, Luis Barranzuela, afirmó que es falso que haya organizado el día de ayer una fiesta en su domicilio, como lo informó Latina la mañana de este lunes. Explicó que lo que sostuvo fue una reunión de trabajo que se extendió hasta la noche.

“Niego tajantemente esa afirmación [de que hubo una fiesta], lo que hemos tenido es una reunión de trabajo, el Perú no puede parar, hoy vamos a seguir”, refirió a los medios a su salida de su domicilio.

