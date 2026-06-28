Kenji Fujimori evitó pronunciarse a favor de su hermana Keiko Fujimori luego de los resultados preliminares que la colocan como ganadora virtual de las elecciones generales. El excongresista fue consultado sobre la situación política mientras participaba en la marcha del Día del Orgullo en Lima.

El conteo oficial de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) reporta el 99,990 % de actas procesadas. En ese escenario, la candidata de Fuerza Popular alcanza el 50,134 % de los votos frente a su principal contendiente.

Durante su participación en la movilización en el centro de Lima, un periodista le preguntó a Kenji Fujimori si enviaría algún mensaje a su hermana tras los resultados difundidos. La respuesta del exparlamentario fue breve y sin referirse directamente al desenlace electoral.

“Nosotros no tocamos política, cero política”, respondió.

En otro momento de la entrevista, también hizo referencia al origen de la marcha y su desarrollo en el Perú y señaló que el movimiento se consolidó en el país a partir de la década de los 2000.

“La marcha de la diversidad nació en el año 1969 en Nueva York a raíz de la represión de la policía hacia la comunidad. Y acá en el Perú, en 2005, ya se empieza a oficializar”, recordó.

Como se recuerda, el menor de los Fujimori mantiene una posición alejada de la actividad política desde su salida de Fuerza Popular en 2018. Desde entonces ha evitado participar en campañas o pronunciarse sobre procesos electorales.

En su trayectoria reciente ha priorizado actividades fuera del ámbito político, incluyendo proyectos personales y producción de contenido digital. Su alejamiento también se ha mantenido pese a los eventos familiares posteriores al fallecimiento de Alberto Fujimori en 2024.