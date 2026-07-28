Las hijas de la presidenta electa Keiko Fujimori, llegaron este martes al Congreso de la República para acompañarla durante la ceremonia de juramentación por el inicio de su mandato. Las jóvenes ingresaron al Palacio Legislativo en compañía de sus tíos Hiro Fujimori y Sachi Fujimori, en el marco de las actividades oficiales por Fiestas Patrias.

Ambas evitaron brindar declaraciones a la prensa que se encontraba en los exteriores del Parlamento. Sin embargo, saludaron a las cámaras antes de ingresar al hemiciclo, donde se reunirían con autoridades e invitados de la ceremonia.

Fotos: Alonso Chero / @photo.gec





Familia Fujimori presente en la investidura

Kyara y Kaori llegaron minutos antes del inicio de la sesión solemne en la que Keiko Fujimori asumirá oficialmente la Presidencia de la República. Junto a sus familiares, se sumaron a los asistentes que esperaban el comienzo del acto protocolar.

La presencia de las jóvenes ocurrió durante una jornada en la que distintas autoridades nacionales y delegaciones internacionales acudieron al Congreso para participar de la transmisión de mando. La ceremonia forma parte de las actividades programadas por el aniversario de la Independencia del Perú.

Durante la sesión solemne, el presidente del Congreso, Miguel Ángel Torres, será el encargado de colocar la banda presidencial a Keiko Fujimori. Este acto se realizará luego de la modificación del reglamento del Parlamento que establece esta responsabilidad para la ceremonia de asunción.

Tras recibir los atributos del cargo, Fujimori realizará el juramento como presidenta de la República. Posteriormente, brindará su primer Mensaje a la Nación, en el que expondrá los principales lineamientos de su gestión.

Antes de acudir al Congreso, la presidenta electa compartió un mensaje en sus redes sociales en el que recordó a su padre, Alberto Fujimori. La publicación fue realizada horas antes del inicio de la ceremonia oficial de cambio de mando.