La Comisión de Ética Parlamentaria de la Cámara de Diputados se instalará el próximo lunes 10 de agosto pese que estaba previsto que acto se realice ayer. La causa de la reprogramación no fue informada.

El pleno aprobó como miembros a Mery Infantes (Fuerza Popular), Jessica Pérez (Juntos por el Perú), Edwin Espinoza (Partido del Buen Gobierno), Javier Cipriani (Renovación Popular), Heber López (Partido Cívico Obras) y Harvey Colchado (Ahora Nación).

El último miércoles, Juntos por el Perú retiró antes de la votación la propuesta de César Tito Rojas y designó a Jessica Pérez.

Además, será el diputado Cipriani quien estará a cargo de la coordinación de la sesión, en la que se elegirá al presidente.