El conteo de los resultados de la primera vuelta, a cargo de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), entra a su recta final al 99.9% de actas contabilizadas.

Los candidatos presidenciales Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) ocupan el primer y segundo lugar, respectivamente. La diferencia de este último con Rafael López Aliaga es de más de 14 mil votos.

La segunda vuelta parece definida entre dos bandos ideológicos opuestos. No obstante, a nivel nacional, el electorado de derecha parece concentrar más de seis millones de votos mientras que el de izquierda está cerca de los cinco millones.

Proyecciones

Son siete los aspirantes a la presidencia, de distintas vertientes ideológicas, los que superaron el umbral del 7% de votos.

De dicho grupo, tres pertenecen o están asociados al sector de derecha. Se trata de Keiko Fujimori Higuchi (Fuerza Popular), Rafael López Aliaga (Renovación Popular) y Carlos Álvarez (País Para Todos).

La primera obtuvo 2′872,238 de votos mientras que los dos últimos 1′992,101 y 1′325,267, respectivamente. Todo el grupo congrega a un total de 6′189,606 electores, un 37.012% de votos a nivel nacional.

El voto de izquierda, por otro lado, representaría un total 4′924,492 de votos (29.448%). Esta suma se desprende del respaldo que obtuvieron en las urnas Roberto Sánchez (Juntos por el Perú), Alfonso López-Chau (Ahora Nación) y Ricardo Belmont (Partido Cívico Obras).

Sánchez Palomino, quien enfrentaría a Fujimori en una segunda vuelta, reúne 2′008,050 (12.008%) de votos, a los que se suman 1′219,889 (7.295%) y 1′696,553 (10.145%) de López-Chau y Belmont, respectivamente.

Finalmente, el sector de centro tuvo a Jorge Nieto, candidato presidencial del Partido del Buen Gobierno, con 1′835,883 (10.978%). Sus votos serán decisivos pero hay dudas sobre a quién se dirigirán.

Panorama

De cara a la segunda vuelta, tanto Sánchez Palomino como Fujimori Higuchi buscan ahora fortalecer o aumentar su popularidad en un determinado grupo de regiones. La campaña está en marcha.

Sánchez, actual congresista de Juntos por el Perú-Voces del Pueblo-Bloque Magisterial, obtuvo su mayor número de votos (266,860) en Cajamarca. El electorado que simpatiza con el expresidente Pedro Castillo, oriundo de dicha provincia, fue clave en este resultado.

Castillo y su entorno, tanto familiar como político, apoyan desde el inicio de la campaña la candidatura del exministro del golpista, que fue titular de Comercio Exterior y Turismo.

En la lista de regiones que más respaldaron a Sánchez se encuentran también Cusco (158,426), Puno (162,460), Huánuco (102,366) y San Martín (92,606).

En contraste, acumuló pocas adhesiones en Tumbes (7,748), Moquegua (14,655), Callao (17,377), Madre de Dios (18,602) y Pasco (21,562).

Por otro lado, Fujimori se erige en la capital como la candidata más votada con 1′088,979 votos (17.905%). Además de Lima, concentra su mayor electorado en Piura (244,002), La Libertad (188,993), Lambayeque (176,103) y la Provincia Constitucional del Callao (119,476).

Sin embargo, la lideresa de Fuerza Popular registra escasos votos en Moquegua (7,557), Madre de Dios (10,778), Huancavelica (12,238), Apurímac (13,805) y Tacna (15,125).

Perspectivas

Al respecto, el analista político Luis Nunes señaló a este Diario que la campaña electoral, de camino a la segunda vuelta, será “confrontacional”.

De acuerdo a sus estimaciones, Fujimori tendrá una estrategia más enfocada en propuestas electorales, mientras que su contrincante, Roberto Sánchez, “endurecerá” la agenda ya esbozada.

“Me parece que la candidata Fujimori hará una campaña más propositiva con énfasis en el recuerdo de las buenas obras que hizo su padre. La he visto en regiones como Ayacucho hablando de ello. Creo que se enfocará en la mejora económica, más colegios, mejor salud y más empleo”, indicó.

Sobre Sánchez, señaló: “Creo que se irá por una agenda más dura, más nacionalista, nombrando como apoyo al expresidente Pedro Castillo y fijando posición sobre los grandes desajustes que hay en la población. Esto es, insistir en que ‘el sur del país está olvidado’, que ‘todo se centraliza en Lima’ y que hay un descuido de la población más vulnerable”.Nune

Nunes consideró que Fujimori “tendrá que ganarse” el bolsón de votos que deje Rafael López Aliaga, contrincante afín a su tendencia ideológica.

“No creo que haya un endose automático de votos. Hay que tomar en cuenta que, si este viernes se proclaman los resultados de la segunda vuelta, habrá que ver cuál será la posición final de López Aliaga. Él dijo que desconocería los resultados, eso pone en aprietos y genera dudas en sus votantes”, apuntó.

Finalmente, remarcó que los votos ‘antifujimorista’ y ‘antiestablishment’ (antiLima) “convergen” en cierto punto.

“Vamos a ver esa confrontación por parte de Sánchez, de provincias contra Lima; y a Fujimori haciendo esfuerzo en regiones que no le fueron favorables. Ella va a tratar de llegar a lugares donde el antifujimorismo está presente y mostrar otra cara”, puntualizó.