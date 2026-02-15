Ante una eventual censura al presidente José Jerí Oré este martes, el Parlamento deberá definir casi de inmediato quién asumirá la titularidad del Congreso y, por ende, la jefatura del Estado hasta el próximo 28 de julio.

Votos

De acuerdo con el número de congresistas por bancada, la tendencia es clara.

Así, las bancadas de derecha y centroderecha concentran el mayor número de votos y pueden llegar hasta los 79. La sumatoria incluye a Renovación Popular (11), Honor y Democracia (5), Avanza País (6), Alianza para el Progreso (17), Fuerza Popular (20), Acción Popular (10) y Somos Perú (10).

Por su parte, la izquierda suma 32 votos fijos: Juntos por el Perú-Voces del Pueblo-Cambio Democrático (11), Bloque Democrático Popular (5), Perú Libre (11) y la Bancada Socialista (5).

La indefinición ideológica hace dudar sobre como se inclinarían los votos de Podemos Perú (10) y los No Agrupados (7).

Opciones

Uno de los nombres más voceados para reemplazar a Jerí es el de María del Carmen Alva. La congresista de Acción Popular ocupó la presidencia del Congreso en el periodo 2021-2022 y presidió la Comisión de Relaciones exteriores en el periodo siguiente. Tendría el aval de los grupos que ostentan la mayoría.

Una particularidad es que Alva está enfrentada con los llamados “Niños” de AP y ello podría restarle algunas adhesiones.

Otros nombres que están en la baraja son los de Edwin Martínez, Juan Carlos Mori y Luis Aragón. El primero se ha ofrecido para asumir el cargo de Jerí Oré y hasta estaría en busca de captar los votos necesarios. En la izquierda, José María Balcázar (Perú Libre), expresidente de la Comisión de Educación, sería el principal candidato y contaría con el respaldo de su bloque.