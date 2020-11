Los integrantes del nuevo gabinete de Ántero Flores-Aráoz continúan siendo una incógnita. Dentro de las dudas, solo una cosa es cierta, el excongresista desea que Pilar Mazzetti Soler continúe al frente del Ministerio de Salud (Minsa).

Sin embargo, reveló que ha intentado comunicarse con ella, pero que no tuvo éxito. Esto luego de que la prensa consultara acerca de los nombres de las principales carteras.

“Yo quisiera que fuera, pero dependerá de ella (Pilar Mazzetti), yo la estoy llamando. Todavía no he podido (conversar con Mazzetti). No ha contestado la llamada”, manifestó.

Para el titular de la Presidencia del Consejo de Ministros, el sector Salud debe caracterizarse por la continuidad debido a la coyuntura por la pandemia del nuevo coronavirus.

Sobre su nombramiento en el cargo, Flores-Aráoz dio alcances sobre lo que podría ser su futuro política al frente de la PCM y del reto que significará actuar en la crisis que se ha desatado tras la vacancia de Martín Vizcarra.

“No es un lecho de rosas, es todo un problemón, pero que hay que afrontarlo. Alguien tenía que afrontarlo, me pidió que lo acompañe el presidente Manuel Merino y lo acepté. Como dicen, es un reto, pero el reto es de los valientes, no de los cobardes”, indicó.

Ántero Flóres-Aráoz será el primer ministro del presidente Manuel Merino