El Ministerio Público solicitó un crédito suplementario urgente al Gobierno para garantizar el pago de los salarios de sus fiscales.

“Necesitamos para cubrir inclusive el sueldo de los fiscales en parte del mes de noviembre y para diciembre. Por eso que hemos solicitado (...) un crédito suplementario”, dijo el fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, a RPP Noticias.

Según Gálvez, el presupuesto de la Fiscalía disminuye anualmente y “no es suficiente” el incremento del 16% propuesto por el Ejecutivo para 2027.

“Hemos sustentado nuestro presupuesto y la necesidad de duplicar el presupuesto que nos han asignado (...). Este aumento ni siquiera equipara lo que debíamos tener como presupuesto normal”, aseguró.

Para Gálvez, su entidad necesita más fondos para combatir el crimen organizado, la extorsión, el sicariato y la minería ilegal.