El pleno de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) dispuso abrir procedimiento disciplinario inmediato contra las fiscales provinciales Rocío Sánchez y Sandra Castro por la presunta inconducta funcional en el caso “Los Cuellos Blancos del Puerto”.

Según una nota de prensa de la JNJ, las recientes revelaciones sobre la reunión de Sánchez y Castro con el entonces presidente Martín Vizcarra en marzo de 2018 constituirían “una presunta actuación impropia de las referidas fiscales, que podría configurar la admisión de una presunta interferencia del poder político en un organismo autónomo como es el Ministerio Público”.

De acuerdo al artículo 58 del Reglamento de Procedimientos Disciplinarios de la Junta Nacional de Justicia, el proceso inmediato se produce por dos supuestos: la conducta notoriamente irregular con prueba evidente o una flagrante falta disciplinaria muy grave.

En ambos casos, y de hallarse la responsabilidad del caso, se podría disponer la destitución del cargo de las fiscales.

Rocío Sánchez y Sandra Castro serán notificadas de la apertura de la investigación por parte de la JNJ.

Como se sabe, ambas fiscales fueron removidas por la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, del Equipo Especial, tras conocerse la reunión con Vizcarra.

FUERA. Al respecto, el coordinador de las fiscalías contra el crimen organizado, Jorge Chávez Cotrina, pidió a la Fiscalía de la Nación la salida de las fiscales Sánchez y Castro, así como de la adjunta Roxana Jáuregui del MP.

“Ellas no pueden continuar un minuto más en el Ministerio Público por falta de resultados. Por ejemplo, la doctora Jáuregui tiene dos años en el Ministerio Público y no me ha detenido a un delincuente. Necesito que se reestructure para dar mayor eficacia a la fiscalía del Callao. Las fiscales Sánchez y Castro solo se han dedicado exclusivamente al caso Cuellos Blancos y ningún caso en el Callao”, dijo a Correo.

TE PUEDE INTERESAR

Podrás conocer a cada candidato presidencial en un minuto.

VIDEO RECOMENDADO

Elecciones 2021: cómo saber mi local de votación