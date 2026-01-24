La Junta Nacional de Justicia (JNJ), liderada por María Teresa Cabrera, destituyó ayer a la fiscal suprema Delia Espinoza. La exfiscal de la Nación fue responsabilizada de no acatar la reposición de Patricia Benavides, tras una resolución de la JNJ, en junio del 2025, como nueva titular de la entidad.

En detalle

El pleno de la JNJ evaluó el informe y lo sometió a votación la tarde del viernes. La sesión estuvo presidida por el magistrado Víctor Hugo Chanduví.

Según el documento, elaborado por Cabrera, Espinoza hizo “caso omiso” de la citada resolución de la JNJ que reponía a Benavides en su cargo.

Así, “realizó una serie de actos irregulares con la finalidad de mantenerse en el cargo de fiscal de la Nación”.

Además, se concluyó que “se ha probado que, el 16 de junio del 2025, la investigada impidió el acceso de la magistrada Benavides a las instalaciones del Ministerio Público”.

“No solo no procedió a recibirla (…), sino que no convocó de inmediato a sesión de la Junta de Fiscales Supremos (JFS)”, se añade.

El informe fue aprobado por unanimidad con cinco votos a favor. El integrante Francisco Távara no participó pues no es parte del caso desde el año pasado. Cabrera, en tanto, tampoco votó debido a que la instructora del proceso disciplinario.

Entre tanto, los magistrados Gino Ríos y Jaime Pedro de la Puente Parodi emitieron votos singulares. Si bien coincidieron en que la fiscal debía ser destituida, no compartieron todos los cargos atribuidos.

Ahora Espinoza puede apelar su destitución, sin embargo, el panorama no es alentador. De rechazarse su pedido, se agotaría la vía administrativa y solo quedaría optar por algún recurso ante el Poder Judicial.

La fiscal ya contaba con una inhabilitación para ejercer cargos públicos a manos del Congreso.