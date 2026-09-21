La jefatura policial de La Libertad volvió a cambiar el pasado 19 de setiembre, con la designación del general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Eric Waldir Ángeles Puente.

El oficial reemplazó a Ricardo Sabino Espinoza Cuestas, quien dejó la región después de casi cinco meses y asumirá la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) en Lima tras la reasignación de Víctor Revoredo.

La Resolución Suprema N.° 234-2026-IN incluyó ambos movimientos dentro de una reorganización de 23 oficiales generales bajo la causal de “necesidad del servicio”.

Desglose. El nuevo relevo prolonga una secuencia iniciada durante el gobierno de Pedro Castillo.

Cuando el golpista llegó al poder, el 28 de julio de 2021, el general PNP Carlos Alejandro Céspedes Muñoz ya conducía la Policía en La Libertad desde el 30 de diciembre de 2020 y permaneció en el cargo hasta febrero de 2022.

Desde entonces, la región tuvo otros nueve cambios de mando, con periodos de permanencia muy distintos.

En ese lapso, según el Sistema de Información de Defunciones (Sinadef), ocurrieron 199 homicidios.

Luego llegó el general Max García Esquivel asumió el cargo el 8 de febrero de 2022.

Su paso por la jefatura duró apenas 33 días, el más breve de todos. La región contabilizó 28 homicidios durante ese periodo. Sin embargo, el Gobierno lo trasladó de vuelta a Lima el 13 de marzo de 2022.

Posteriormente, el general Jorge Angulo Tejada reemplazó a García Esquivel el 13 de marzo de 2022.

Su gestión se extendió 119 días, hasta el 10 de julio de ese año. La región sumó 66 homicidios en ese periodo.

Aunque empresarios y funcionarios locales pidieron su permanencia, el Ministerio del Interior (Mininter) lo reasignó a Apurímac.

Fue así como, el general Augusto Ríos Tiravanti tomó el mando el 10 de julio de 2022. Permaneció 451 días en el cargo, el periodo más extenso de estos últimos 5 años. No obstante, la región acumuló 241 homicidios ese tiempo.

El entonces gobernador regional, César Acuña, exigió públicamente su salida tras una intervención fiscal que reveló protección policial a una organización criminal. Explicó ante la prensa el motivo de su pedido: “El general que está en Pataz va a bajar a manejar la región”, declaró.

El Mininter removió a Ríos el 4 de octubre de 2023. La investigación contra el general Ríos Tiravanti fue archivada.

Tras ello, el coronel Francisco Vargas Andonaire asumió la jefatura el 5 de octubre de 2023. Su gestión duró 86 días.

La región registró 65 homicidios en ese lapso, dentro de un año que cerró con 347 crímenes en total.

El general José Zavala Chumbiauca llegó a La Libertad el 30 de diciembre de 2023. Su gestión se prolongó 357 días.

La Libertad reportó 273 homicidios durante ese periodo, la mayoría bajo la modalidad de sicariato y concentrada en las provincias de Trujillo, Virú y Pataz.

La prensa local documentó que Zavala no logró reducir la incidencia delictiva pese a sus objetivos declarados. El Mininter lo reasignó a la unidad de Ciberdelincuencia el 21 de diciembre de 2024.

Fue así como, el general Guillermo Llerena Portal, hasta entonces jefe de la Dirección Nacional de Operaciones Especiales, asumió el cargo el 21 de diciembre de 2024.

Llerena permaneció 364 días al mando de la región. La región contabilizó 271 homicidios durante su gestión. Sin embargo, el Gobierno de José Jerí dispuso su pase al retiro.

Graves. Entonces, el general Franco Moreno Panta recibió la jefatura el 27 de diciembre de 2025.

Desde su designación, pasaron 121 días, hasta el 27 de abril de 2026.

La región registró 70 homicidios en ese periodo, además de más de 70 ataques con explosivos contra viviendas y negocios.

El comandante general de la Policía, Óscar Arriola, anunció su cambio durante una ceremonia pública en Trujillo.

El jefe policial saliente pasó a integrar el Estado Mayor General en Lima.

Arriola descartó que la salida respondiera a los cuestionamientos que enfrentaba Moreno Panta tras la captura de cuatro suboficiales de su entorno cercano.

Consultado sobre el motivo real del relevo, el comandante general fue escueto. “Es una necesidad de servicio”, respondió.

Entonces, el general Ricardo Espinoza Cuestas asumió el mando el día 27 de abril de 2026. Su gestión duró 145 días hasta el 20 de setiembre de 2026.

La región registró 89 homicidios en ese periodo completo.

El caso más mediático de su gestión fue el secuestro del empresario minero Jenss Lara, atribuido a la organización criminal “Los Pulpos”, que además asesinó a los cuatro acompañantes de la víctima esa misma madrugada de agosto.

El Consejo Regional de La Libertad solicitó su destitución a inicios de setiembre, después de una masacre en Trujillo. Espinoza no acudió personalmente a la sesión del Consejo en la que debía sustentar su plan de trabajo.

La PNP explicó entonces que el general dirigía operaciones vinculadas al caso Lara.

El Ministerio del Interior lo trasladó finalmente a la Dirincri, en el marco de la reasignación de 23 generales oficializada este 20 de setiembre.

El general Eric Waldir Ángeles Puente dirigía hasta ayer la Dirección de Investigación de Cibercrimen, unidad de delitos informáticos.