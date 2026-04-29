La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) ratificó la sanción contra Juntos por el Perú por 16 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), equivalente a S/ 88 mil.

La decisión, formalizada el 24 de abril a través de la Resolución PAS-000014-2026-JN/ONPE, se originó tras la detección de irregularidades en la rendición de cuentas de la campaña del partido durante las Elecciones Generales 2021.

En detalle

Según el documento, firmado por el actual jefe de la ONPE, Bernardo Pachas Serrano, “se encuentra evidenciada la existencia de culpa en la comisión de la conducta infractora, acreditada con la mera inobservancia o desatención de la norma, que contiene una obligación atribuible a la organización política”.

Previamente, en febrero de este año durante la gestión de Piero Corvetto, el ente electoral emitió la sanción al identificar que JP no presentó correctamente los documentos de los aportes recibidos en efectivo y en especie, tal como exige la Ley de Organizaciones Políticas (LOP).

Durante la verificación, la Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios (GSFP) detectó que varios recibos no tenían la firma del aportante, sino que fueron firmados dos veces por el tesorero.

Inicialmente se observaron 191, pero se determinó que 86 cumplían con los elementos para configurar infracción.

Ante la sanción, la organización política solicitó la nulidad y el archivo alegando la prescripción de la potestad sancionadora, la inexistencia de infracción y que los hechos eran “sin confirmar”.

Sin embargo, Pachas Serrano rechazó la apelación y concluyó que se trató de una infracción de naturaleza “continuada”. La candidata presidencial fue Verónika Mendoza.

Cabe señalar que tras la decisión de la ONPE, de acuerdo con el artículo 36-A de la LOP, JP puede presentar un recurso de apelación ante el JNE en un plazo de 15 días hábiles.