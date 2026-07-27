La elección de la primera Mesa Directiva de la nueva Cámara de Diputados del Congreso bicameral estuvo marcada por advertencias, incidentes y momentos de tensión durante la respectiva votación, desarrollada la tarde de ayer.

Definición

La sesión comenzó aproximadamente a las 5:00 p. m. con dos planchas en competencia. La Lista 1 estaba encabezada por Oscar Reto, del Partido del Buen Gobierno (PBG); quien estaba acompañado de Analí Márquez, de Juntos por el Perú (JP); Harvey Colchado, de Ahora Nación (AN); y José Yataco, del Partido Cívico Obras (PCO).

La Lista 2 fue liderada por Norma Yarrow, de Renovación Popular (RP); junto con Karina Beteta, de Fuerza Popular (FP); Diego Bazán, de RP; y Gilmer Trujillo, de FP.

Como escrutadores se designó a Pierangeli Dodero Jovich (FP) y Nery Fernández Nina (PBG). Los diputados, entonces, fueron llamados a votar en orden alfabético.

Antes del inicio del sufragio, las bancadas que respaldaban la Lista 1 acordaron exhibir sus cédulas frente a las cámaras, luego de la presunta “traición” que denunciaron, horas antes, en la elección de la Mesa Directiva del Senado.

La decisión motivó reiteradas advertencias de la presidenta de la Junta Preparatoria, Cecilia Chacón, quien recordó que el voto es secreto y afirmó que mostrar la cédula podría dar lugar, incluso, a una acusación constitucional.

Pese a ello, los legisladores de izquierda, entre los aplausos de sus bancadas, mostraron su voto antes de depositarlo en las ánforas. En contraste, los parlamentarios de derecha respetaron la reserva del sufragio.

Uno de los momentos de mayor tensión ocurrió cuando la diputada Márquez detectó una marca en su cédula de votación. El incidente generó reclamos en el hemiciclo y obligó a suspender momentáneamente el proceso.

Chacón informó que el material sería anulado, que se remitiría una fotografía del material a todos los legisladores y que se le entregaría una nueva. Posteriormente, Márquez emitió su voto.

Minutos después, el diputado Jesús Pérez (JP) también reportó un inconveniente con su cédula, por lo que se la cambiaron antes de reanudar la votación.

Concluido el sufragio, empezó el escrutinio de las 130 cédulas. Tras verificar que el número de votos coincidía con el de diputados, comenzó el conteo.

La Lista 1 obtuvo 74 votos y superó la mayoría requerida, mientras que la Lista 2 alcanzó 56. No se registraron votos nulos, viciados ni en blanco.

Tras el anuncio de los resultados, los parlamentarios que respaldaban la primera lista celebraron con arengas como: “¡Democracia sí, dictadura no!”. Acto seguido, los integrantes de la lista ganadora juraron a sus cargos.

En su primer discurso como presidente de la cámara, Reto agradeció tanto a quienes respaldaron su candidatura como a quienes votaron por la otra lista. “Sin su concurso no tendríamos la pluralidad de opciones que debe constituir nuestra democracia”, enfatizó.

Antes de levantar la sesión, invitó a los diputados a entonar el himno nacional y declaró formalmente constituida la Cámara de Diputados.