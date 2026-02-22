Durante su gestión como congresista, el presidente José María Balcázar fue el autor de 39 iniciativas legislativas, según la base de datos del Legislativo. El hoy mandatario mantuvo una actividad parlamentaria enfocada principalmente en el sector educativo y la gestión de proyectos regionales.

De los 39 proyectos de ley presentados, solo 12 lograron ser publicados en el diario El Peruano. De esta cifra, 8 son universidades nacionales, 1 universidad pública autónoma y un instituto de educación superior tecnológico.

La más reciente fue la creación de la Universidad Nacional Autónoma del Distrito de San Marcos en Áncash promulgada el 31 de diciembre de 2024. Asimismo, 10 proyectos aún se encuentran en comisión, entre las cuáles resalta la creación de la Universidad Nacional Autónoma de Parcoy en La Libertad.