La reciente aprobación del dictamen que propone restablecer la inmunidad parlamentaria generó críticas entre algunos legisladores. Una de ellas fue Lady Camones, congresista de Alianza Para el Progreso, quien cuestionó el momento en que se dio esta decisión.

“Teniendo toda la desaprobación que tenemos, las cifras no nos son favorables, pero tampoco es que este Congreso sea la excepción, todos los Parlamentos han sido rechazados, pero lo considero inoportuno. El tema no será para nosotros, sino para el próximo Congreso, no es nada seguro que nos vuelvan a reelegir. Finalmente, la decisión cae en la población” , declaró para RPP.

Camones aclaró que su bancada aún no ha adoptado una postura oficial respecto al dictamen. Sin embargo, expresó su posición personal a favor de mantener el Congreso sin inmunidad parlamentaria.

“Yo tengo una posición personal: si tú sabes a lo que vas en el Congreso, si tú tienes seguridad de que tu conducta será de acuerdo a ley, no tendría que preocuparte el tema de la inmunidad” , sostuvo.