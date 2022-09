El día viernes que estuve convocada a la interpelación del ministro Geiner Alvarado llego al promediar las nueve de la mañana al Congreso y Seguridad del Estado se comunica conmigo porque necesitaban hablarme de forma urgente.

¿Una vez reunido con ellos qué le dicen?

Que tenían conocimiento que el congresista Guillermo Bermejo tenía unos audios de una reunión partidaria (de APP). Así fue como me enteré.

¿Cuál es su primera reacción?

Estuve tranquila porque nosotros nos hemos reunido en APP para tratar temas que no están fuera de la ley. Solamente quise esperar (...). No imaginé que se iba a desencadenar tanto la situación.

Al llegar a manos de Bermejo, se puede pensar que Heidy Juárez pudo enviárselo...

Eso es lo que se me informó, que Bermejo tenía los audios; en todo caso, la persona que debería confirmarlo es Bermejo o la misma Heidy.

¿Cree que Juárez fue la responsable de filtrar el audio?

Hay un estudio técnico realizado que indica que la grabación salió de su lugar en la mesa de reunión, que por cierto no proviene de un teléfono sino de un micrófono.

Es decir, un micrófono instalado en el lugar de Juárez...

Eso es lo que indican. Es un informe técnico especializado el que se ha hecho. Estoy esperando la próxima semana para solicitar una copia y ver las acciones que corresponden porque obviamente eso es un delito. La forma cómo se obtuvo (el audio) fue delictiva.

Entonces, tomará acciones contra Juárez...

Claro. No es correcto quedarse con los brazos cruzados cuando hay una afectación de esa naturaleza (...). Lamentablemente, hemos tenido gente sembrada dentro de la bancada y en el mismo partido.

¿Se siente traicionada?

Me siento indignada. Está mal que haya gente desleal.

Después de este evento, ¿tiene desconfianza en la bancada o en el partido?

Hay temores. No sabemos frente a quiénes estamos.

Se cuestionó que APP apoyaba al Gobierno...

Bueno, siempre tuve mi posición clara respecto al Gobierno. De ninguna manera se me puede incluir en una posición a favor.

¿No tiene reparos de la independencia de Acuña respecto a Castillo?

En las reuniones, a nosotros nunca se nos ha pedido que apoyemos al Gobierno. Nunca.

¿Y cómo explica el voto fragmentado en contra pero también a favor del Gobierno?

Las decisiones que algunos congresistas hayan tomado y se reflejan en sus votos, serán ellos los que respondan. La línea que se trazó era de oposición. Ellos deben explicar sus decisiones. Algunos dicen que se supedita a la intención de sus regiones. Yo también tengo mi región, que aún respalda a Castillo, pero el respaldo popular no puede sostener o hacer lícita algunas acciones que aparentemente están lindando con lo ilícito.

¿Confía usted realmente en Acuña, quien de forma implícita salvó a Castillo en el plagio de su tesis en la UCV?

Pero la universidad terminó concluyendo que esa tesis tuvo 86% de falta de originalidad. Además, es un tema que le competía a la universidad.

Pero después de un largo tiempo, ¿no?

Claro. En todo caso debieron hacerlo en su momento. Acelerar las acciones.

¿Por qué cree que demoró tanto emitir una resolución sobre el plagio?

Eso deberíamos preguntárselo a las autoridades de la universidad (....) pero hay que reconocer que sí, que las respuestas debieron ser más rápidas.

También se ha señalado que Salhuana difundió el audio en el que usted se refiere a “Los Niños” de Acción Popular. ¿Aún confía en Salhuana?

No creo que Salhuana, siendo un político de trayectoria, haya llegado a ese nivel de utilizar esas tácticas reprochables de pretender grabar a sus colegas. Lo he dicho a través de la prensa.

Entonces ¿se determinó quién fue la persona que difundió ese contenido?

Lamentablemente, no. Tengo una seria sospecha, pero no la certeza.

¿De quién? ¿De alguien de APP? Sí, del partido. No de la bancada.

Parece que tuviera muchos enemigos en APP... Son los intereses por el poder que mueven a las personas a tomar decisiones equivocadas. El primer audio fue para sacarme de carrera para la presidencia del Congreso y el segundo para retirarme de allí.

Entonces, ¿en qué tipo de partido se ha convertido APP, siempre envuelto en polémicas y que incluso tiene a un acusado de violación que ahora dice que allí hay borrachos?

No se trata de ‘en qué se ha convertido’ sino que personas que conformaban la bancada han fallado a los principios de lealtad y buena conducta. Lo de Díaz fue personalísimo. No tiene nada que ver la bancada (...). Pareciera que, en respuesta a la votación de 120 días de suspensión, viene y dice lo que dice. Quiere distraer y minimizar la denuncia del acto sexual.

Con todo ello, ¿piensa seguir en APP?

Milito en APP desde hace dos años y medio (...). No porque estemos en una mala posición, debemos renunciar. No es mi formación. Daré todos mis aportes, toda la ayuda y si luego de eso las cosas siguen mal y no se toman las acciones que deberían tomarse, bueno, ya otra será la decisión.

¿Si ocurre un evento similar al que pasó con la difusión de los audios usted evaluaría renuncia?

Si sigue ocurriendo este tipo de hechos, claro que sí tendría que evaluarlo. ¿Qué seguridad tenemos nosotros? ¿Qué garantías?

Cambiando de tema, las posibilidades de vacar a Castillo son casi nulas porque hay congresistas que se oponen. ¿Cuántos son y por qué cree que están blindando a Castillo de forma tan grosera?

Esa es la gran pregunta que nos hacemos. En realidad, creo que la prensa y los medios deberían citar a los que aún no están convencidos de que tenemos a un presidente que está envuelto en escándalos por actos de corrupción, que daña seriamente la imagen del país. Lejos de tomar decisiones, vemos que todavía hay gente que lo respalda.

¿Cree que hay prebendas?

No lo sé. Pienso que el actuar de un congresista se refleja en sus votos.

¿Se ha enterado de algo cuando fue presidenta del Congreso?

No.

¿Qué piensa de los congresistas de Renovación Popular y de Avanza País que apoyaron su censura?

Ellos están en su derecho. Quizá su nivel de indignación descontrolada los llevó a votar así, sin hacer una evaluación a una censura promovida por Bermejo (...). Se resolvió en menos de dos horas. Quizá no tuvieron tiempo de reflexionar.

¿No es algo sospechoso?

Posiblemente.

¿Hubo chantajes para no censurarla?

Te pueden pedir muchas cosas, pero uno decide aceptarlas o no. A mí no me mueve el deseo del poder. Las ganas de querer trabajar las tuve como vicepresidenta, presidenta y ahora como congresista. (...). Los cargos, cargos son.

Entonces hubo pedidos. ¿De qué bancadas, puede mencionarlas?

¿Pedidos, sobre?

¿Hubo chantajes o pedidos para no censurarla?

Es que chantaje es una palabra muy fuerte, en realidad. Son conversaciones políticas donde te pueden proponer algo y tú decides si aceptas o no. Chantaje sería si hay dinero de por medio (...). Son negociaciones políticas.

¿Cree que la mayoría del Congreso no quiere perder su curul?

No lo sé. Está en agenda el adelanto de elecciones. Estoy a favor pero previas reformas electorales. Siempre consideraré que es irresponsable decirle al país que “nos vamos todos”.

¿Prosperará la reconsideración de su censura?

No. Se planteó fuera de la sesión. Es un tema cerrado (...). Ya no soy presidenta y el lunes debemos votar por el nuevo presidente. Allí quiero decir de forma clara: Debemos evitar que el oficialismo tome las riendas del Congreso porque sino no habrá contrapeso político.

¿A quién apoyará APP?

Aún como bancada no lo hemos decidido, pero yo voto por el general Williams.

¿Este ánimo se comparte en la bancada?

No hemos conversado aún. Hoy (ayer) o mañana (hoy) se tiene que tomar una decisión y sobre la base de eso se formalizará la candidatura del general.

¿Qué cree qué va a pasar con Castillo desde el Congreso?

Esperemos que la Fiscalía haga su trabajo y si se determina que hubo delito, entonces que le caiga todo el peso de la ley. Apostemos por esa objetividad.

¿Es optimista con la posible destitución de Castillo?

Nosotros continuaremos en tanto no haya un cambio de rumbo de este Ejecutivo. Yo estoy siempre a favor de la vacancia. Esa es mi postura. No de ahora sino de hace mucho.