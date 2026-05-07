El abogado Luis Lamas Puccio afirmó que, incluso si el Tribunal Constitucional (TC) declarara fundada la demanda competencial de la Municipalidad de Lima (MML) contra el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), no implicaría la nulidad del proceso electoral iniciado el 12 de abril.

“Aun en un hipotético fallo a favor, no competiría a la justicia constitucional anularlo, ya que solo aborda aspectos formales”, dijo en RPP.

Agregó que la demanda debió impulsarla otra institución para evitar sospechas de interés político.

Lamas Puccio criticó las atribuciones de la MML: “Involucrar recursos estatales en argumentos especulativos, como que la protesta social afecta la seguridad urbana, fuerza la figura legal”.

Intento de paralización electoral

El letrado presume que la MML busca, vía demanda de amparo ante el Poder Judicial y acción competencial ante el TC, una medida cautelar para frenar las elecciones complementarias declaradas inviables por el JNE.

La controversia surgió por el acuerdo del JNE que rechazó elecciones complementarias en Lima, alegando riesgos de protestas; la MML argumenta invasión de competencias en orden público y seguridad ciudadana.